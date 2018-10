La obligación, antes que la celebración

Otro partido a las puertas de una nueva noche histórica en el Reino de León pone a Víctor Cea y los suyos en un brete. La Cultural está obligada por sus circunstancias en la liga, pero es humanamente comprensible que en alguno de sus pensamientos esté el FC Barcelona. Antes llega al feudo municipal el Inter...de Madrid, un conjunto novato, desconocido por estos lares y que, a pesar de su condición de recién ascendido, tiene munición para volver a alterar el pulso de los aficionados leoneses, ávidos de asistir a una faena redonda.

Con este encuentro (sábado, 18:00 horas) se abre para la Cultural el tramo más espinoso del calendario. Primero uno de los equipos revelación de la liga y, en adelante, tres rivales directos: Celta B, Fuenlabrada y Ponferradina. Ha llegado la hora de ver en acción al favorito, irregular en su juego, pero regular en su inercia reciente de resultados. Transcurrido un cuarto de la competición, Cea argumenta que "estamos acostumbrados todos a querer las cosas de una manera inmediata. Las cosas llevan un proceso. El equipo no ha dado su mejor versión, pero en estas jornadas ha hecho cosas bien". En cuanto al juego, apela el técnico a un mayor ritmo con el balón.

Será el primer partido del curso sin Josep Señé y uno más sin Unai Albizua, ambos lesionados. Por contra, regresa al ataque Aridane Santana después de un encuentro sin el goleador. El once inicial es una quimera debido a las soluciones que se le acumulan a Cea, que incorpora a la terna Liberto y a Mancebo, que gustaron en Zorrilla. Con defensa de tres centrales o de vuelta a una línea de cuatro con Saúl y Viti repescados, hay algunas certezas como la continuidad de Eneko en el enganche, del todoterreno Antonio Martínez o la reincorporción de Hugo Rodríguez, que descansó por fatiga física ante el Valladolid B. Y suspirará Cea durante las horas previas por el estado de su portero, ya que Jorge Palatsi se perdió el último entrenamiento por un proceso vírico que, en principio, no debería dejarle fuera de juego.

El Internacional de Madrid (Sección de Acción Deportiva Club de Fútbol Internacional de Madrid Deportes Sociedad Limitada) se fundó hace 17 años por expreso deseo del empresario británico Stephen Newman a su llegada a nuestro país. Su crecimiento dio el salto último en forma de ascenso a la Segunda B. Afincado ahora en Boadilla del Monte, cuenta con el importante soporte de la Universidad Camilo José Cela. No es de extrañar, por lo tanto, su interesante nómina de futbolistas que poco tienen que ver con un recién llegado.

Con este once inicial comenzó el Inter su último partido de liga / Radio León

A las órdenes de Marcos Jiménez juegan tipos muy experimentados en la división como Javi Robles, Herrero, Moyano, Morante, Muñiz o Rubén Ramos, referente ofensivo del conjunto madrileño. Otrora perla de la cantera del At. Madrid, Ramos es una amenaza andante y lidera al equipo que más goles marcó (17), aunque tres les fueron invalidados en los despachos. Junto a ellos, los prometedores Calderón y Alfon, cedidos por el CD Lugo y el Albacete, respectivamente, o el delantero Rufo, con exóticas trayectorias en las ligas de Filipinas y de Tailandia. La única derrota del Inter (7º, 14 puntos) llegó en los despachos tras ser denunciado por alineación indebida en el duelo de la segunda jornada que ante la UD Sanse finalizó en tablas. Grandi o Trenado en la portería es la principal duda en una formación en la que de inicio no estarán los ex culturalistas Aitor Núñez y Jaime Moreno.

ALINEACIONES PROBABLES:

CULTURAL: Palatsi; José Alonso, Iván González, Escalante; Bernal, Sergio Marcos, Antonio Martínez, Eneko; Hugo Rodríguez, Aridane y Liberto.

INTER DE MADRID: Grandi; Javi Robles, Moyano, De Almeyda, Herrero; Pina, Muñiz; Calderón, Rubén Ramos, Alfon; Rufo.