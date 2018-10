Derrubando barreiras a golpe de Zumba

A Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Lugo (ADACE) quixo festexar o día do dano cerebral por todo o alto. O obxectivo? Rachar cos prexuízos e a barreiras do día a día e do deporte. Por iso, decenas de persoas afectadas polo dano cerebral, familiares e demais lucenses se achegaron á praza da Deputación a bailar Zumba.

Diego Gomez, técnico de deportes de ADACE explica que este é un xeito de " demostrar que algo tan cotidiano como la zumba puede relizarse con todo tipo de personas, en este caso con limitaciones físicas", explica. Sentindo o ritmo da música, combínanse os movementos físicos, adaptados ás limitacións dos participantes, e en conxunto ármase unha coreografía. Tamén se sumaron a esta festa persoas en cadeira de rodas. Como? Bailando e seguindo o pasos cos seus brazos.

Hortensia é unha das usuarias de ADACE. Recoñece que a actividade foi espectacular, que o pasou en grande e quere destacar o saúdable que é a Zumba e o moito que lles axuda, tamén, a liberar a mente, "mens sana in corpore sano", di reíndo. Este tipo de iniciativas non só benefician aos usuarios, tamén aos seus familiares. Laura é unha delas. Remarca que con estas actividades "no solo ves la parte negativa" do dano cerebral. "Vemos como con un deporte inclusivo, la gente puede desenvolver actividades de ocio perfectamente"