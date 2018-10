"Vamos a tener que hacer las cosas bien porque el rival es complicado", Javi López

Os albivermellos chegan á décimo primeira xornada da Liga 1,2,3 agardando por un rival "complicado" pese a estar nos últimos postos da táboa clasificatoria: O Cádiz. O míster, Javi López, insiste en que "el Cádiz tiene alternativas por dentro y por fuera, velocidad y buena estrategia. Nos toca no cometer errores, estar muy pendientes en la zona de creación y buscar el gol". O equipo andaluz era un dos que optaba a pelexar por ocupar os postos máis altos da clasificación, algo que demostra o igualada que está, este ano, a División de Prata. "Ya lo he dicho en otras ocasiones: No me sorprende nada en esta categoría. Hay veces que equipos confeccionados con otros objetivos pueden estar abajo".



Tralo pase de ronda na Copa do Rei e a vitoria na casa fronte ó Nástic, o equipo, insiste o míster, está contento e motivado. "Estamos evolucionando. Los chicos están bien, contentos por las victorias, pero este grupo es muy estable a nivel emocional. Siempre trabajan muy bien más alla de los resultados". Outro dos motivos que alegran ó vestiraio é a evolución de Borja San Emeterio. Responde ben ao tratamento conservador polo que se optou e todo apunta a que evitará pasar polo quirófano.

O partido do sábado non reúne a condicións meteorolóxicas idóneas. O frío e o mal tempo non son os mellores acompañantes para unha tarde de fútbol, pero como dí o adestrador: "Esto es Lugo, hace frío, mal tiempo, pero estamos acostumbrados", bromea, e engade, "me encantó el comportamiento de la afición en los momentos complicados del partido contra el Nástic, por eso, aunque hará frío, nos gustaría que viniesen. Sentir su apoyo y darles motivos para irse contentos.”