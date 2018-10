Baleares, a la cola del crecimiento en renta por habitante

Baleares es la última comunidad en crecimiento de renta per cápita. A pesar de ello, se sitúa como la séptima región con la renta por habitante más alta del país. Son datos del último informe del Consejo Económico y Social que sostiene que la renta per cápita en 2017 creció un 2,1% en las islas frente a la media nacional del 2,8%. En términos absolutos, la renta per cápita en 2017 fue de 25.772 euros por encima de la media nacional de 24.999 euros. El presidente del CES, el economista Carles Manera, afirma que el crecimiento de la economía se ve contrarrestado por la importante cantidad de población llegada a las islas en los últimos años.

Sobre el mercado laboral, el análisis del CES apunta a un descenso del paro con una caída importante del de larga duración. Sin embargo la recuperación, afirma Manera, trae claroscuros sobre todo en el empleo donde en determinados sectores reina la precariedad. Entre las mujeres, el trabajo más contratado es el de camarera, con casi un 20%. También entre hombres es el de camarero, con un 16,5 %. Y es que entre las diez profesiones más contratadas el perfil responde a actividades siempre muy intensivas y con salarios bajos.

Manera destaca que el crecimiento de la economía balear es importante, pero contrasta con el incremento de población, que descompensa la balanza y hace que la renta per cápita se mantenga en los puestos más altos del ranking pero tenga el crecimiento más lento del país.

Entre las debilidades de la economía insular, Manera apunta a la reducción de empresas de actividades innovadoras, que han pasado de 523 en 2010 a 181 en 2016. Sobre el futuro el exconseller considera que si se produjera otra crisis el aterrizaje sería más suave que en la que estalló en 2009. ¿Hay posibilidades de que se produzca a corto plazo? Manera ve debilidades en factores internacionales como la subida de los tipos de interés, el alza del precio de la energía y la inestabilidad de los mercados. Una serie de ítems de los que Baleares no se puede abstraer.