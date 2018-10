Moreno: "Xisco Campos es un animal"

El Real Mallorca se enfrenta este sábado en Son Moix a las 18:00h a la UD Las Palmas. Segundo encuentro consecutivo en casa después de empatar contra el Extremadura (1-1).

Los canarios se encuentra en quinta posición en la clasificación general con un total de 18 puntos, frente a los 15 que tiene el Mallorca, que se coloca justo por detrás.

La UD Las Palmas lleva dos jornadas sin ganar fuera de casa contra el Gijón y el Almería. Sin embargo, el conjunto del entrenador Manolo Jiménez está mejor como local. En su último partido ganó al Numancia por 3 a 0.

Vicente Moreno, pensando en el partido de mañana, no quiere adelantarse a los acontecimientos y asegura: "Es un gran equipo, no sé si será la mejor plantilla de la categoría, pero desde luego, ves el once que viene a jugar y son jugadores de mucha calidad. Sin embargo, ves a los jugadores que se quedan fuera y te extraña. Eso te dice el nivel que tienen".

El Real Mallorca tiene a algunos jugadores con molestias, no obstante, se espera el regreso del mallorquín Xisco Campos para este partido. "Es un animal, estoy convencido de que está preparado", explica Moreno.

Quien también se espera que acompañe a Campos, es Antonio Raíllo que llega de dos semanas con algunas molestias en el abdomen.

Sobre Abdón Prats, el míster ha señalado que tiene una situación similar a la de Raíllo. "En principio podemos contar con él a pesar de que no ha entrenado toda la semana. Mañana veremos si entra en la convocatoria", cuenta el técnico valenciano.