Maó retira su Medalla de Oro al dictador Francisco Franco

El pleno del Ayuntamiento de Maó aprobó este jueves iniciar el expediente para la retirada de la Medalla de Oro del consistorio al dictador Francisco Franco. La propuesta salió adelante con los votos favorables de Ara Maó y PSOE mientras que PP y Ciudadanos optaron por abstenerse.



No obstante, la iniciativa surgió de la sociedad civil, de la asociación Memoria de Menorca y la asumieron los grupos municipales de Ara Maó y PSOE que la elevaron al Pleno. Una representante de la asociación pidió intervenir en la sesión plenaria y se le permitió leer un manifiesto en el que justificó su postura. La portavoz María Gutiérrez Moll insistió en la importancia de que este tipo de iniciativas salgan de la sociedad y no de los partidos para que no se haga una lectura simplista de lo ocurrido y no se utilice como arma entre formaciones.

La propuesta la defendió ante el Pleno el portavoz socialista Carlos Montes. Ni PP ni Ciudadanos emplearon su turno de palabra.

Hay que recordar que Maó concedió esta distinción al general golpista y posterior dictador en 1949.