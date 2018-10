Buenos días desde Roma, la Ciudad Eterna. Da gusto pasear por cada rincón. Las calles están llenas de turistas, de personas diversas, de todas las culturas, etnias, religiones… Para mí es una suerte poder estar aquí este fin de semana.

Estoy parado en la Fontana de Trevi. Muchas personas se hacen fotos, echan monedas al agua, sonríen, se toman un buen helado, a pesar de que hace fresquito. En medio del ruido, me da tiempo a hacer silencio. Mirando el agua agitada, recuerdo a mucha gente buena que ha pasado y pasa por mi vida. Doy gracias por cada una de ellas: familia, amigos, compañeros, vecinos, personas del barrio, gente estupenda que ha fallecido…. Descubro una vez más que mi vida es un gran regalo.

Seguro que todos estamos convencidos de que vivir no es dejar pasar los días sentados mano sobre mano, sin que nada pase por nosotros ni nosotros pasemos por nada. El propósito de la vida es vivirla saboreando la experiencia al máximo.

Vivir es sacarle el máximo partido a cada día, disfrutar cada minuto como algo nuevo que nos brinda oportunidades y vivir con otros significa más que nada, ser capaces de acompañarse en el camino, tejer poco a poco una red sólida de vida, celebración y encuentro. Así lo intento vivir cada día.

La vida en sí misma ya es gratuita, es un regalo y eso nos tiene que llevar a vivir más abiertos al otro y a adquirir un compromiso vital de ser nosotros regalo en nuestro caminar.

Ser regalo es mirar con benevolencia, escuchar al otro, comprender, desear lo mejor, aprender, servir… trabajar para que el mundo sea un sitio más agradable. Tener cada día palabras, gestos y miradas amables, echar un cable, dar buenas noticias… Acostumbrarse a pensar en el otro, repartir bienestar, saber reírse de uno mismo, quitar importancia a lo que no la tiene, no juzgar a los demás, amar… En definitiva, no es hacer regalos, sino convertirnos nosotros mismos en regalo.

Ser regalo es tener los ojos bien abiertos para mirar al mundo y ver sus necesidades, , aprender a recibir y a dar, a acoger, a encontrarnos… servir de apoyo, dar abrazos reconfortantes, caminar con otros, explorar el mundo con la mente abierta y el corazón listo para conmoverse, enamorarse, abrirse al otro.

Cuántos hombres y mujeres regalo tenemos cerca de nosotros. Habitualmente nos quedamos con lo negativo de las personas que nos rodean. Quiero dedicar un homenaje a tantas personas que dan sabor y luz a nuestra vida: A ellos les dedico hoy estas letras.

Les invito a que este fin de semana den un beso o un abrazo a esas personas especiales que la vida les ha puesto en su camino. ¡Son el mejor regalo que podemos tener! Yo el lunes, cuando vuelva de esta Bella ciudad, lo haré. Y no se olvide usted de ser un regalo para la gente.

Les dejo seguir escuchando este programa. Un regalo que Radio Palencia nos prepara cada día.