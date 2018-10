Ningún fallecido durante el primer año de funcionamiento de los radares de tramo

El lunes 23 de octubre de 2017 a las 00.00 horas Tráfico activó los radares de tramo instalados en la carretera CL-613 que comunica Palencia con Sahagún y los de la carretera CL-615 que comunica Palencia y Guardo. Desde ese mismo día y hora los citados radares comenzarán a vigilar la velocidad media de circulación de todos los vehículos y, en consecuencia, comenzaron a enviar las infracciones detectadas al Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas con sede en León (Centro Estrada) que igualmente comenzó a iniciar los correspondientes procedimientos sancionadores.

La puesta en marcha de estos nuevos radares fue consecuencia del Convenio que firmó la Dirección General de Tráfico con la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León el 17 de octubre de 2016 con la finalidad de mejorar la seguridad vial de las carreteras autonómicas. Este Convenio ha impulsado diversas medidas piloto sobre estas dos carreteras que persiguen la máxima prevención de los accidentes de tráfico.

Los excesos de velocidad provocaron el pasado año 2017, a nivel nacional, el 29% de los accidentes mortales de circulación. Por ello, esta causa de accidentalidad es el segundo motivo que más siniestros provoca en nuestras carreteras siendo tan solo superada, en volumen de accidentes provocados, por las distracciones en las que incurren los conductores.

Evolución de la siniestralidad vial

Durante el año inmediatamente anterior a la puesta en marcha de estos radares (de 23 de octubre de 2016 a 22 de octubre de 2017) las dos carreteras CL-613 y CL-615 registraron 205 accidentes de circulación con un balance de 4 personas fallecidas y 20 heridos de diversa consideración. Durante el primer año de funcionamiento de estos radares (de 23 de octubre de 2017 a 22 de octubre de 2018) las mismas carreteras han registrado 178 accidentes con un balance de 0 fallecidos y 16 personas heridas.

Infracciones detectadas por los radares de tramo

Los radares de tramo de la CL-613 han formulado en este primer año de funcionamiento 1.189 denuncias por exceso de velocidad mientras que los radares de la CL-615 han formulado 199 denuncias. En total, los citados cinemómetros de ambas carreteras han sumado 1.388 denuncias. En realidad, estos dispositivos han captado un número sensiblemente mayor de infracciones pero el Centro Estrada de León que recibe las denuncias de estos radares debe archivar todas aquellas fotografías de los radares en las que no se identifique, con total claridad, al vehículo infractor.

El mayor exceso de velocidad captado y denunciado por los radares de la CL-613 corresponde a un turismo que circuló desde Becerril a Paredes de Nava a una media de 163,4 km/h durante un tramo de más de 3 km; se adjunta fotografía de este vehículo. Esta carretera está limitada a 90 km/h por lo que este infractor será sancionado con una multa de 600 euros y la retirada de 6 puntos.

El mayor exceso de velocidad captado y denunciado por los radares de la CL-615 corresponde a un turismo que circuló desde Renedo de la Vega hasta Carrión a una media de 161,6 km/h durante un tramo de unos 12 km; se adjunta fotografía de este vehículo. Esta carretera está limitada a 100 km/h por lo que este infractor será sancionado con una multa de 500 euros y la retirada de 6 puntos.

Funcionamiento de los radares de tramo

Un cinemómetro de tramo es un sistema que controla la velocidad media de circulación a lo largo de dos puntos, distantes entre sí, pertenecientes a una misma carretera En el inicio de cada tramo una cámara de visión con capacidad para leer las matrículas registra la hora exacta de entrada del vehículo y le realiza un fotograma. Al salir del tramo, otra cámara sincronizada con la anterior realiza la misma operación y el sistema calcula de inmediato la velocidad media de circulación de cada vehículo a lo largo de todo el tramo controlado.

Las cámaras de estos dispositivos disponen de rayos infrarrojos por lo que pueden funcionar tanto de día como de noche. Si, tras aplicar un margen de tolerancia, la velocidad media de circulación de un vehículo dentro del tramo es superior a la velocidad máxima permitida a ese vehículo en el mismo tramo, el sistema informático enviará al Centro Estrada de León dos fotogramas y un informe para que decida la posible iniciación del procedimiento sancionador.

Este sistema de control de la velocidad distingue cada tipo de vehículo por lo que conoce su límite específico de velocidad a efectos de formularle la denuncia que, en cada caso, pueda corresponderle a su conductor. Si el exceso de velocidad cometido conlleva la pérdida de puntos, el Centro Estrada remitirá una notificación al titular del vehículo para que identifique verazmente al conductor responsable del exceso de velocidad con su nombre, apellidos y número de DNI. Una vez identificado al conductor responsable, el Centro Estrada le iniciará a dicho conductor el procedimiento sancionador por su exceso de velocidad.

Si el titular del vehículo no identifica en plazo y de forma precisa al conductor, el Centro Estrada le impondrá al titular del vehículo una sanción por no haber cumplido con su deber de identificar al conductor. La cuantía de la multa por este incumplimiento es el triple de la sanción originaria prevista por el exceso de velocidad detectado. Además, la sanción por no identificar al conductor responsable de un exceso de velocidad carece del derecho a un descuento del 50% por pronto pago.

Si el exceso de velocidad detectado no conlleva pérdida de puntos, el Centro Estrada le ofrecerá al titular del vehículo la posibilidad de abonar, directamente y sin más trámite, la sanción económica que le corresponda.

El Centro Estrada también verifica de forma automática la vigencia de la ITV de los vehículos que hayan infringido los límites de velocidad e iniciará un procedimiento sancionador específico contra los titulares de aquellos vehículos que tengan su ITV caducada.

Aunque no hay obligación legal de señalizar la presencia de los radares, las dos carreteras advierten la existencia de los controles de velocidad a través de las marcas viales verdes, a través de unas grandes señales verticales que informan expresamente de que estas vías son "carreteras con velocidad controlada" y mediante unos pequeños paneles complementarias de color anaranjado ubicados en algunas señales verticales.

La carretera CL-613: Palencia-Sahagún

La CL-613 es la carretera convencional, perteneciente a la Junta de Castilla y León, que comunica la capital palentina con los municipios de Grijota, Becerril de Campos, Paredes de Nava, Cisneros, Villada y, ya en la provincia de León, con los municipios de Grajal de Campos y Sahagún.

Tiene una longitud de 60 km., posee una única calzada y un único carril por cada sentido de circulación. Sus primeros 48 km. discurren por la provincia de Palencia y sus últimos 12 km. se encuentran en la provincia de León.

Su velocidad máxima genérica para turismos y motocicletas es de 90 km/h y su intensidad media de circulación oscila entre los aproximadamente 7.000 vehículos/día en las cercanías de la capital, los casi 3.000 entre Becerril y Paredes o los cerca de 1200 a la altura de Cisneros y de Villada.

Los tramos vigilados

Los tramos de la carretera CL-613 expresamente controlados por estos cinemómetros son los siguientes:

- el tramo comprendido entre el pk 11,9 en las cercanías de Becerril de Campos y el pk. 32,7 junto a Cisneros en ambos sentidos.

- el tramo específico existente entre el pk 11,9 en Becerril y el pk. 15,4 junto a Paredes de Nava en ambos sentidos

Los límites de velocidad de la CL-613

Los vehículos que circulan por la carretera CL-613 deben respetar los siguientes límites máximos genéricos de velocidad:

- turismos y motocicletas: 90 km/h. Estos dos tipos de vehículos pueden alcanzar una velocidad máxima de hasta 110 km/h en la CL-613 cuando puedan adelantar a otros vehículos que circulen por debajo de los 90 km/h

- autobuses, vehículos derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables: 80 km/h

- camiones, tractocamiones, furgones, vehículos articulados y automóviles con remolque: 70 km/h

- vehículos que realicen transporte escolar y de menores o que transporten mercancías peligrosas: su velocidad máxima es la que les corresponda según el tipo de vehículo en que se realice dicho transporte pero reducida en 10 km/h

La carretera CL-615 Palencia-Guardo

La CL-615 es la carretera convencional que comunica la capital palentina con la localidad de Carrión de los Condes, Saldaña y Guardo. Su longitud aproximada es de 92 km, tiene una única calzada y un único carril por cada sentido de circulación. Discurre íntegramente por territorio palentino y su titular es la Junta de Castilla y León.

Su velocidad máxima genérica para turismos y motocicletas es de 100 km/h y la intensidad media de circulación oscila entre los ,aproximadamente, 8.000 vehículos/día en las proximidades de la capital, los 4.000 en Carrión de los Condes y los 2.000 en las cercanías de Guardo.

Los tramos vigilados

Los tramos de la carretera CL-615 expresamente controlados por estos sistemas de vigilancia son los siguientes:

- desde el pk. 1,6 junto a "la rotonda de Zapatones" hasta el pk 34,6 en las proximidades del sur de Carrión de los Condes (sentido Guardo)

- desde el pk. 24,8 en las cercanías de la gasolinera de Villoldo hasta el pk 1,6 junto a "la rotonda de Zapatones" (sentido Palencia).

- desde la salida norte de Carrión de los Condes en el pk 38,4 hasta el pk. 49,9 cerca de Renedo de la Vega (en ambos sentidos de la circulación)

Sus límites de velocidad

Los vehículos que circulan por la carretera CL-615 deben respetar los siguientes límites máximos genéricos de velocidad:

- turismos y motocicletas: 100 km/h. Estos dos tipos de vehículos pueden alcanzar una velocidad máxima de hasta 120 km/h en la CL-615 cuando puedan adelantar a otros vehículos que circulen por debajo de los 100 km/h

- autobuses, vehículos derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables: 90 km/h

- camiones, tractocamiones, furgones, vehículos articulados y automóviles con remolque: 80 km/h

- vehículos que realicen transporte escolar y de menores o que transporten mercancías peligrosas: su velocidad máxima es la que les corresponda según el tipo de vehículo en que se realice dicho transporte pero reducida en 10 km/h

Las sanciones por exceso de velocidad

Las infracciones por exceso de velocidad pueden ser graves o muy graves según lo precisado en el cuadro incluido a continuación. Estas infracciones son sancionadas con multas de entre 100 y 600 euros y en los supuestos más graves provocan la resta de entre 2 y 6 puntos.

La Ley de Tráfico y Seguridad Vial establece, a través del cuadro siguiente, las sanciones y la retirada de puntos que aplican los órganos de la Dirección Gral. de Tráfico por los excesos de velocidad cometidos. No obstante, los radares no comienzan a denunciar dichos excesos desde el primer kilómetro/hora detectado por encima del máximo permitido sino que únicamente denuncian a quienes superan unos determinados márgenes de tolerancia.