Valdeolmillos: "La columna vertebral debe da un paso al frente"

El técnico del Delteco GBC, Sergio Valdeolmillos, ha comparecido esta mañana en Illunbe para hablar de la visita del Herbalife Gran Canaria, contra el que espera lograr por fin su primera victoria de la temporada.

-Levantarse del mal comienzo. "Tienes que trabajar a nivel de pista que cuando tienes malos momentos que ti cabeza sea capaz de afectarme lo menos posible. Pienso que ahora hemos recuperado la defensas el poder correr y creer en nosotros mismos. Pero tácticamente no vamos a cambiar nada, ni rotaciones de jugador y la filosofía será la misma. Otra cosa es que la columna vertebral del equipo debe dar un paso adelante: Gutierrez, Sekulic, Bobrov y Nevells. Porque las estadísticas nos dicen que estamos bien posiciones y fallamos en porcentajes de tiro esa e nuestra debilidad. Es un tema de confianza. Y eso me dice que vamos por buen camino. Y a partir de la columna vertebral debemos crecer porque hay jugadores que nos deben aportar más".

-Sin lamentaciones. "Estamos en un equipo que no se puede comparar como el año pasado y no nos podemos lamentar de cómo estamos. Los que estamos aquí sabemos lo que nos pasa. No tenemos que hablar de que estamos tristes el día a día del equipo es normal. Ni creo que estemos en un estado anímico malo ni los jugadores están desanimados ni tampoco yo como entrenador. Todo lo que nos pasa entraba dentro de lo que podía pasar. Pero el trabajo del equipo no es malo. El problema es que en Badalona no afrontamos el partido como esperábamos y el principal culpable de ello soy yo".

-Jorge Gutierrez. "No se trata de como está, sino que de lo mejor de sí mismo. Igual no puede jugar 30 minutos pero si le exijo que lo que juegue es que este mejor y es la exigencia del entrenador, porque su autoexigencia debe ser mayor".

-Dolorido. "El 0-5 hace daño, claro. Pero lo que pasa es que no quiero hablar de ello. Toca afrontar las cosas como vienen, y no podemos estar compadeciéndonos. Y nadie viene a ayudarte a salir de esta situación, somos nosotros, y no hay más. Pero siempre hay ooortunidades de hacer borrón y cuenta nueva, y para ello hay que tener un buen clima de equipo, y lo hay".

-Claves para ganar al Gran Canaria. "Lo primero es recuperar nuestra energía. Salir en defensa con actividad y actitud. Y a partir de ahí trabajar para adelante. Jugamos contra el mejor equipo en rebote defensivo de la liga y todo empieza por dominar el rebote y que eso no nos genere inseguridad, porque eso nos permite jugar con alegría. Debemos jugar con ritmo en ataque porque no tenemos la calidad de ellos para jugar de tu a tu. Debe ser un partido raro, intentar que no estén cómodos".