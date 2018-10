Garitano espera a "un gran Atlético"

Asier Garitano, técnico de la Real Sociedad, ha comparecido en Zubieta para analizar la visita al Metropolitano de este sábado.

-¿Tendrá algún tipo de influencia en el Atlético el 4-0 que recibió en Champions entre semana?

No va a tener ninguna influencia, porque aunque no están acostumbrados a perder 4-0, tras cada derrota que han tenido luego han vuelto a sumar. Es un equipo que está preparado para ese tipo de situaciones y además juegan diferente en casa y fuera. Es día de Peñas y habrá buen ambiente. Será muy difícil para nosotros. Espero un gran Atlético de Madrid y veremos si somos capaces de darle respuesta.

-¿Ha evolucionado este Atlético a otro tipo de juego?

Es un equipo que juega diferente estilos en el mismo partido. Son capaces de presionar alto y bajo, salir al contragolpe, dominar las dos areas en estrategia. Los diferentes modelos que hay los utilizan y lo hacen bien. Lo tienen todo.

-¿Qué tipo de Atlético espera?

Espero un Atlético muy fuerte y presionante, poniendo en muchas dificultades todo lo que hace el rival. preparado para defender bajo y salir a la contra si marcan. Fuerte en estrategia. Espero un Atletico muy completo en todo.

-¿El camino que ha hecho Simeone en el Atlético es el que quiere hacer usted en la Real?

Es que aparte del modelo y la idea, que se pueden ir cambiando, la clave de Simeone es cambiar la mentalidad de la gente, eso es difícil. Ver a cualquier seguido del Atlético de hace diez años cuando le llamaba el pupas y ahora te miran a los ojos y te dicen que puede ganar a cualquiera. Eso es difícil de conseguir, por eso para mí es tan bueno ese entrenador, porque ha cambiado la mentalidad de los jugadores y del resto de la gente. Y todo respaldado por haber ganado títulos. Es una pasada.

-¿Cómo se le hace daño al Atlético?

Intentando minimizar sus situaciones, estando serios, visualizar todo y teniendo un gran día, esperando que que ellos no lo tengan, y pensar en las virtudes y creer en lo que haces.

-¿A Januzaj le llega pronto este partido contra el Atlético?

A Januzaj le va a llegar pronto cualquier partido, lleva tres meses de baja y su pretemporada la hacemos en plena liga, pero es un jugador importante. Pero no es fácil, porque la gente tiene unos recorridos y por mucho talento que tengas, no es sencillo. Lo que hay que hacer meterlo poco a poco, que coja su motivación con sus sensaciones pero que sepa que hay que tener tranquilidad, no vamos a ver su mejor versión del año pasado, iremos viendo poco a poco.

-¿Le da tranquilidad ver que fuera sacan mucho mejores resultados que en casa?

Es raro porque no hacemos cosas diferentes, la idea es la misma, aunque fuera tenemos más acierto en momentos puntuales y en casa es verdad que nos cuesta un poco más. Todo dependerá del acierto que puedas tener en cada acción. Nos hace falta generar algo más de fútbol.

-¿Ha llegado el momento de las rotaciones?

Iremos viendo, tampoco tanto. Hay que ver las características del rival. No tenemos ninguna baja respecto a la semana pasada e incorporamos a Theo, que es importante para nosotros.

-¿Cómo le ha visto en este mes de sanción?

Un mes que se le ha hecho largo, le hemos ido controlando mentalmente, conscientes de dónde venimos y a donde vamos. A este chico le hacia falta continuidad para crecer, se corta y ahora hay que empezar. Es lo que hay.

-¿Le puede afecta a Theo el recibimiento hostil que le espera? ¿Y a usted para incluirlo en el once titular?

A mí no y a él yo creo que tampoco, por su forma de ser. Además no creo que vaya a tener un recibimiento tan tan malo, porque no estuvo mucho tiempo en el primer equipo. Pero aún así creo que él está preparado también para aguantarlo y no sentirá nada extraño. Es más que es un partido duro, y que este partido ya ha sido fuerte por las circunstancias que han pasado y no creo que lo de Theo vaya a cambiar eso.

-Si a Garitano y Simeone no dan prioridad a la posesion, ¿quién tendrá el balón?

Ellos un rato, espero que poco; y nosotros otro rato, espero que más que ellos. Pero ellos querrán tener mucho el balón, pero teniendo profundidad. Y así andaremos, pero ellos en casa aprietan mucho, aunque se adaptan a todo. Debemos saber qué hacer cuando tenemos el balón y cuando no lo tenemos. Estaremos preparados los dos equipos.