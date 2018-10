Orriols se prepara para soñar

La histórica victoria ante el Real Madrid ha despertado un clima de euforia en el entorno levantinistia que Paco López ha cortado de raiz, pinchando el globo de los que situasen las expectativas granotas en la lucha por los puestos europeos cuando lo que se juega en Orriols es un duelo por la permanencia ante el Leganés.

El técnico de Silla tiene las bajas por lesión de Coke Andújar, que ya entrena con el grupo pero aún no está del todo recuperado, y Nikola Vukcevic. Además prescindió por decisión técnica de Samu García, Raphael Dwamena, Cheick Doukouré y Antonio Luna.

Sin querer dar pistas sobre sus intenciones, Paco López confesó en la rueda de prensa previa al partido que el equipo ha sabido explotar al máximo el sistema con tres centrales y es muy probable que lo mantenga por cuarta semana consecutiva.

El rendimiento de los dos laterales de largo recorrido, sobre todo con Toño García en la parte izquierda, ha contribuido a un mejor juego en el centro del equipo y con la presencia de los centrales Cabaco, Rober Pier y Postigo el Levante se ha mostrado mucho más seguro.

Tampoco se esperan novedades en la zona ofensiva, con Bardhi y Rochina como jugadores más adelantados de la línea medular y con Roger y Morales como pareja ofensiva, ya que entre ambos suman nueve goles y forman uno de los ataques más en forma de toda LaLiga.

El Leganés jugará por segunda semana consecutiva en Valencia en busca de la que sería la primera victoria a domicilio de la temporada tras sumar sus primeros puntos como visitante con un empate en Mestalla.

Los blanquiazules han logrado dos victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros ligueros, incluido el triunfo conseguido ante el Barcelona. Pese a ello volverán a arrancar una nueva jornada en puestos de descenso.

En este caso superar al rival sería asimismo poner fin a una racha negativa contra los granotas, a quienes no han ganado en los últimos seis duelos entre ambos. No solo eso sino que además no fueron capaces de hacerles ningún gol. Los choques se saldaron con cuatro derrotas y dos empates.

Para ello el equipo que dirige el equipo de Mauricio Pellegrino deberá hacer frente también a sus problemas en los tramos finales de los partidos, que ya le han costado puntos contra el Athletic, el Betis o el propio Valencia.

De cara a esta cita el técnico seguirá contando con las bajas por lesión de Alexander Szymanowski, Ezequiel Muñoz, Unai Bustinza y José Manuel Arnáiz pese a que este último ya trabaja con normalidad junto al resto del grupo.

Alineaciones probables:

Levante: Oier, Jason, Postigo, Cabaco, Rober, Toño, Bardhi, Campaña, Rochina, Morales y Roger.

Leganés: Cuéllar; Juanfran, Omeruo, Siovas, Jonathan Silva; Rubén Pérez, Vesga; El Zhar, Óscar Rodríguez, Santos; y Carrillo.

Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea (Comité vasco).

Estadio: Ciutat de València

Hora: 18.30 horas