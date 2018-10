'The Pigeon', Palmera de Oro de la 33 Mostra de València

La 33 edición de Mostra de València–Cinema del Mediterrani llega a su fin. La película 'The pigeon' de la directora turca Banu Sivaci, se ha alzado con la Palmera de Oro, premio dotado con 25.000€. Una película delicada y sensible sobre un joven que existe en los límites de la sociedad y logra encontrar una fuerza interior para enfrentarse a quienes lo amenazan. 'The Pigeon', que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Berlín en febrero, retrata la vida en los márgenes y apunta el nombre de Sivaci como una directora a seguir.

Banu Sivaci, directora de The Pigmeon / Mostra de Cinema del Mediterrani

El jurado, presidido por la productora, directora y actriz libanesa Rana Salem, ha considerado que 'The Pigeon' merece la Palmera de Oro "por su capacidad para extraer poesía visual y sonora de un entorno hostil donde el personaje principal tiene que luchar para tratar de ser él mismo y preservar su libertad individual".

'The Pigeon', además, ha conseguido alzarse con los premios a Mejor Actor para el protagonista de la película Kemal Burak Alper; Mejor Guion, escrito por la propia directora Banu Sivaci; Mejor Fotografía, de Arda Yildrian, y Mejor Banda Sonora, compuesta por la artista sonora Canset Özge Can.

La Palmera de Plata ha sido para la primera coproducción macedónica-griega "Secret Ingredient" del director Gjorce Stavreski, ganador además del premio a Mejor Dirección. En opinión del jurado "por la originalidad del tema abordado y la habilidad para encontrar los mejores ingredientes para mostrar la realidad de la dolencia con sentido del humor combinando comedia y drama". Los poderes medicinales de la marihuana no son (para nada) un secreto y Gjorce Stavreski los pone sobre el tapete en esta curiosa tragicomedia.

La Palmera de Bronce es para 'Paper flags', la película del director francés Nathan Ambrosioni. El joven director, tiene 19 años, llega a Mostra de València demostrando un sólido dominio narrativo en este relato sobre el complicado encuentro entre un hermano y una hermana, marcado por la dificultad de la reinserción tras una larga estancia en prisión. Esta película, además, ha logrado el premio a Mejor Actriz para la joven parisina Noémie Merlant.

Para el jurado de Mostra de València, 'Paper flags' es merecedora de esta Palmera de Bronce por "su capacidad para transmitir emociones a través de recursos que combinan tensión y ternura, mediante unos personajes capaces de encarnar su relación de ambigüedad, y por su generosa manera de dirigir".

En virtud del Convenio de colaboración entre À Punt y Mostra de València se concede el premio À Punt, a "la película de la Sección Oficial que mejor asuma el compromiso para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres". La escogida ha sido 'Nome di donna', del director Marco Tullio Giordana, a partir de un guion de Cristiana Mainardi.

Esta película italiana trata la temática del acoso laboral y sexual desde la perspectiva de la mujer. Planteada desde una óptica feminista, 'Nome di donna' incide en la necesidad del apoderamiento de las víctimas para ejercer el derecho en la justicia y lo hace extensivo al resto de su entorno, familiar, laboral y social. Es una apuesta decidida para romper el silencio que rodea muchos casos de acoso cimentados en el silencio y la connivencia. Este premio lleva implícita la adquisición de los derechos de emisión por parte de À Punt Mèdia.

Los Premios del Palmarés, se entregan en la clausura de esta edición de Mostra de València–Cinema del Mediterrani, el 26 de octubre a las 20h en el Palau de la Música. Las películas ganadoras se pueden ver el fin de semana en los Cines Babel.