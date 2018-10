Casi 10.000 más que en 2017. Ésta es la previsión de participantes en la séptima edición de la Marcha Contra el Cáncer y aún faltan dos días para el evento. Además, el domingo es posible la inscripción en las mesas instaladas en la Plaza de Zorrilla y en la Plaza de Colón.

El 54.999, que exhibe Agustín Lacalle, es el número de dorsales que ha imprimido la Asociación Española Contra el Cáncer.

Por tanto, el récord está asegurado. De hecho, Valladolid se consolida como la marcha solidaria más importante de España. El dinero recaudado -5 euros la inscripción-se destinará a los proyectos de investigación de Eleonora Lapi y Pedro Vizán. Este año 2018 la AECC de Valladolid destinará 436.000 euros a la investigación.

Ante la gran afluencia de personas, la Asociación ha introducido nuevos cambios en el recorrido, con una longitud de unos 5 kilómetros. En esta edición, "por motivos de seguridad," no se permitirá participar con patines, bicicletas o patinetes.

Agencia Ical

13 líneas de autobuses se verán afectadas por la marcha del domingo. Desde las 10 de la mañana se producirán desvíos que se prolongarán hasta las 13 horas, según la estimación de AUVASA.

Luis Vélez, concejal de Seguridad y Movilidad, confirma que las frecuencias de esta jornada serán las mismas que un domingo normal.

La realidad es que, hoy por hoy, AUVASA no tiene previstos refuerzos. Las frecuencias son las mismas que un domingo cualquiera. Por tanto, es probable que algunos ciudadanos esperen en las marquesinas inútilmente porque si el Ayuntamiento de Valladolid no cambia hasta el domingo, los autobuses no darán abasto. Ya ocurrió el año pasado, y este domingo volverá a suceder, si no se incrementa la flota de autobuses.