El proyecto de ciudad deportiva y zona comercial del Celta en Mos está más cerca de hacerse realidad. En la Ley de acompañamiento de los presupuestos, la Xunta ha incluido una modificación de la Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia en el artículo 117. En el apartado bis hace legal que un ayuntamiento pueda expropiar un terreno y hacer que un particular o empresa puede ser la beneficiaria de esa expropiación a través de un concurso público.

Para el BNG de Mos, este nuevo artículo 117 bis, se ha redactado para convertir en legal la construcción del complejo deportivo y comercial del Celta en Mos. Para la formación nacionalista esta legislación recuerda al “agente urbanizador”, que recuerda, dicen, a los peores períodos de la época del urbanismo de la Comunidad Valenciana, y que dieron lugar a casos graves de corrupción.

Una vez aprobados los presupuestos autonómicos y la modificación puntual del Plan Xeral de Mos, las comunidades de montes y de aguas de Tameiga solo tienen la opción de presionar al concello mosense o buscar algún vacío legal para paralizar el macroproyecto del Celta.

Modificación Lei do Solo. / Xunta de Galicia