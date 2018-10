El arte del horror con acento gallego

Si todos los niños de pequeños pintan una casa, un árbol y un sol, Josef Méndez ya marcaba su territorio desde temprana edad. Para él, el cine de serie B y los cómics eran una fuente de inspiración.

Hace sólo 4 años, en 2018, se empezó a dedicar en serio a dibujar, a lápiz y en acrílico, a los personajes de las películas clásicas de terror, de serie B y de ciencia ficción. En la sala Videdrome sólo podemos admirar cerca de un 10% de su obra. La obra de una rara avis en España dentro de un arte de éxito en países como Alemania y Estados Unidos. De hecho, el estudio Universal ha sido el que ha exportado al Drácula de Bela Lugosi, al monstruo de Frankenstein o a la criatura del pantano.

Después de este festival se marcha precisamente a Alemania para exponer en el Weekend of Hell. Y no es la primera vez; ahí ha conocido a alguno de los artistas que retrata, como a Robert Englund, que se escondía bajo las llagas y las manos afiladas de Freddy Krueger, o al director de 'Holocausto Canibal', Ruggero Deodato, una película de culto pero que a Josef no le conquista por el maltrato real a los animales que se llevó a cabo en su rodaje, algo que le trasladó a Deodato cuando tuvo ocasión de conocerlo.

Pero el gran impulso le ha llegado después de que Jamie Lee Curtis, protagonista del clásico de terror 'Haloween', publicase en su Instagram una de sus obras. Él no se hubiese enterado si una amiga no le hubiese avisado, y le sorprendió, ya que la actriz es poco amiga de compartir arte en sus redes sociales, que se enfocan más a imágenes de su vida.

Ahora, se puede visitar esta exposición de arte del horror hasta el sábado, en el marco del Galician Freaky Film Festival, en la sala Videdrome (Velzáquez Moreno, 44).