Pedro Guitián recibe la Medalla al Mérito Sanitario

Pedro Guitián, colaborador de Hoy por Hoy Vigo, ha sido reconocido por la Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal. En un acto celebrado este pasado jueves en el Ateneo de Madrid, el doctor Guitián recibía la Medalla al Mérito Sanitario como reconocimiento a su trayectoria profesional y a su notorio prestigio en el ámbito de la salud. Pedro Guitián es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago, Odontólogo y Especialista en Cirugía Oral; a su vez es miembro numerario de la Sociedad Española de Cirugía Bucal, miembro de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA), miembro de la American Academy of Implant Dentistry, de la American Academy of Periodontology y de la European Association for Osseointegration. El doctor Guitián colabora con Radio Vigo y con el programa Hoy por Hoy Vigo desde hace años y este jueves, precisamente, hacía pública esta gran noticia que quiso dedicar a sus padres, abuelos, equipo de la Clínica Guitián y a sus pacientes.

Seguir leyendo