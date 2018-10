Casi 400 fármacos tienen problemas de suministro en Aragón

Un total de 337 medicamentos están, a día de hoy, en desabastecimiento en Aragón. Aumenta la falta algunos fármacos y preocupa cada vez más a médicos y pacientes. Mientras, en las farmacias se complica el día a día y advierten que la sustitución de algunos productos por otros está provocando que el enfermo pierda adherencia al tratamiento.

Entre 200 y 400 fármacos tienen problemas de suministro diariamente. Es una media que no se mueve de esta horquilla y que supone muchos transtornos a médicos, pacientes y farmacéuticos.

Raquel García, secretaria del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, admite que "la situación está siendo un poquito preocupante" porque "cada vez hay más medicamentos que están en desabastecimiento por diferentes razones". Cada día "tenemos que lidiar con más altas y eso a veces nos complica para poder atender correctamente al paciente".

Las causas de esta situación son "variadas", según García. Un ejemplo, el Nolotil. Hay desabastecimiento del envase de 20 comprimidos y, sin embargo, sí hay del de 10, y hay "Metamizol, que es el genérico, de múltiples marcas". Señala que "hay una serie de alternativas bastante factibles para poder suministrar el medicamento adecuado al paciente". Sin embargo, "a veces se empeñan en que quieren que sea el que tienen prescrito y, entonces, como no se puede cambiar al de 10 comprimidos, pues a veces hace falta derivar al médico o hacer alguna sustitución a través de la receta electrónica".

No obstante, los médicos inisisten en que, en la mayor parte de los casos, causan transtorno pero no problemas con la salud. Según Ángel Jimeno, facultativo del Centro de Salud San Pablo de Zaragoza, siempre hay otras opciones. "Hay una alternativa que es posible y que no tiene que perjudicar al paciente en principio, incluso se dan casos de que se busca el abastecimiento vinculado con medicación extranjera y eso conlleva que en principio no tengamos problemas con la salud de los pacientes pero sí que son molestias, viajes a la farmacia o buscar un equivalente".

Los problemas en el suministro, aunque siempre tienen un sustituto, es muy frecuente en ansiolíticos, productos contra la soriasis. Según Raquel García, del Colegio de Farmaceuticos de Zaragoza, "los más afectados son los antitrombóticos, como Adiro, algunos analgésicos, pero que también tienen genérico, algunos antiarrítmicos, que se pueden sustituir sin ningún problema y algunas pomadas".