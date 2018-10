Fuenlabrada dirime el campeonato de Europa de peso pluma

El pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada acoge este sábado (19:00 horas) el combate por el Campeonato de Europa de peso pluma entre Kiko ‘Sensación’ Martínez y Sergio ‘La Guerra’ Vidal.

Como previa habrá tres combates entre púgiles amateur y posteriormente se pondrá en liza el Campeonato de España de los supermedios (entre los canarios Mariano ‘Tiburón’ Hilario y Adán Silvera).

El combate ha estado precedido de acusaciones entre ambos equipos. Kiko Martínez, excampeón mundial y aspirante, acusó al equipo de Vidal de haber intentado desestabilizarle con la organización del combate, pero se mostró convencido de lograr la victoria este sábado en Fuenlabrada. "Han buscado todas las artimañas para descentrarme y descuadrar mi preparación", denunció a Efe el púgil ilicitano, quien añadió que el título de campeón de Europa regresará a Elche con él el próximo lunes "sí o sí". En concreto denuncia los cambios de fecha que ha sufrido este combate, revancha del que ambos púgiles disputaron en el pasado mes de mayo en Elche, que concluyó en el tercer asalto por nulo técnico al considerar el juez que el campeón recibió un cabezazo fortuito en la ceja.

Por su parte Marc ‘La Guerra’ Vidal afronta con las máximas expectativas "y mejor preparado que nunca" la defensa del título continental de esa categoría. "Estoy mejor preparado que en el combate anterior, estoy en buenas condiciones físicas y muy animado. He ganado en dureza, ya que cada día me he superado en los entrenamientos, pegando cada vez más fuerte al saco y con "sparrings" más duros. Ya sé lo que hay, conozco al rival y estoy preparado", señaló Vidal en una entrevista a EFE.

Con la presencia de las cámaras de Eurosport, Vidal espera que "la gente vaya al pabellón y apoye con su presencia, que es lo que permite que hagan estas veladas".

"El momento del boxeo español es bueno, hay boxeadores que apuntan alto y se anima la televisión. Queda trabajo, pero el momento es esperanzador", zanjó Vidal.