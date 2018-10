Segunda bajada consecutiva del IBI en Valdemoro

Ya el año pasado el IBI se redujo en Valdemoro y en 2019 se producirá una nueva bajada. En concreto del tipo municipal del 0,579 por ciento actual al 0,558 por ciento futuro. Algo que según el gobierno va a reducir el importe del recibo a más del 75 por ciento de los vecinos a pesar de la subida catastral prevista para el año que viene.

El concejal de Hacienda, Javier Carrillo, ha explicado que esto supondría dejar de recaudar 820.000 euros según el padrón actual, pero el aumento de vecinos hace que se atenúe esa cifra como pasó este año, cuando ante una previsión de perder 600.000 euros en realidad se han ganado 850.000 euros de recaudación del IBI.

Además Carrillo ha indicado que Tesorería e Intervención certifican que los planes económicos aprobados en el Ayuntamiento “no se ponen en peligro” y se “mantiene la recuperación económica” iniciada por el equipo de gobierno.

El punto ha salido adelante con el voto a favor del gobierno municipal y del PP, si bien el concejal no adscrito y Proyecto TUD se han abstenido a la espera de la aprobación definitiva y Ciudadanos ha votado en contra. No obstante, hasta dentro de un mes no se abordará la aprobación definitiva de estas medidas.

