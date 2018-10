Soria Ya! pide a los sorianos que vayan vestidos de negro y con instrumental sanitario a la manifestación de esta tarde

La cita es a las ocho de la tarde en la plaza de San Esteban de la capital. La plataforma Soria Ya! hace un llamamiento a todos los sorianos de la provincia para que acudan a manifestar su descontento con la situación que atraviesa la sanidad en Soria que califican de “preocupante, crítica y con la previsión de empeorar” si los ciudadanos no se quejan en las calles”.

Hace meses que la Plataforma Soria Ya! organiza la manifestación que se va a celebrar esta tarde en el centro de la capital con una concentración pacífica en la Plaza de San Esteban. a las ocho echará a andar por El Collado, hacia Marqués de Vadillo, plaza Mariano Granados, calle Alfonso Octavo, Medinaceli y Duques de Soria. Delante de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León se leerá un manifiesto en el que se hará visible la falta de especialistas en la capital, de pediatras y médicos de familia en el entorno rural, las ridículas ayudas por desplazamientos, o la escasa inversión en equipamiento y obras en los centros de salud.

El llamamiento no solo es para todos los ciudadanos, “sino también y en especial para los sanitarios que trabajan en la provincia”, porque cualquier mejora que se consiga beneficiará la situación de los profesionales en primer lugar.

El movimiento ciudadano ha calificado como “inaceptable” que no se estén cubriendo las plazas vacantes de anestesistas, uno de los pilares del sistema sanitario por cuanto la falta de estos especialistas está imposibilitando que se programen intervenciones. La Soria ¡Ya! ha señalado que resulta muy preocupante “que de los cinco quirófanos que existen en el hospital Santa Bárbara de Soria, tan sólo uno funcione en la actualidad. Cada año son más los pacientes sorianos que son derivados a otras provincias o comunidades para recibir tratamientos o pasar revisiones porque la provincia de Soria no dispone de las prestaciones necesarias”, lamentan. Para Soria Ya! esta situación resulta intolerable, “como que en vez de resolver el problema de las listas de espera en los casos de intervenciones no urgentes (por ejemplo, las operaciones de cataratas) con más medios y profesionales en la provincia, se externalicen estas intervenciones firmando un concierto con un hospital privado de Madrid”.

El movimiento ciudadano exige a la Junta de Castilla y León un compromiso serio con el sistema sanitario de esta provincia “y no migajas, que es lo que hemos recibido hasta ahora. Porque mientras que para el hospital de Burgos se destinó una inversión inicial de más de mil millones (y luego tuvo un sobrecoste de 657 millones de euros), la ampliación y reforma del hospital Santa Bárbara de Soria apenas ha obtenido algo más de 27 millones y tras años de reclamaciones y esperas”.

Desde la plataforma aclaran que la manifestación se celebra “para exigir que se dote a la provincia de los servicios sanitarios necesarios, pero no es en contra de los profesionales que trabajan en el sector”. Piden a los sorianos que vayan a acudir que se vistan de negro para mostrar el luto. También aconsejan a todos aquellos que tengan muletas en casa, andadores y cualquier otro tipo de instrumental médico que lo lleven a la concentración.