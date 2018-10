Capel y Manu García también causan baja en el Extremadura

Los problemas siguen llegando en forma de lesión al Extremadura UD. Diego Capel y el guardameta Manu García son las últimas bajas de Juan Sabas para el compromiso de los azulgranas ante el Albacete de este domingo. Ninguno de los dos apuntaba al once inicial aunque el técnico madrileño si tendrá que contar con el guardameta del filial para completar la convocatoria. Aitor, por sanción e Íñigo López y Alex Barrera, por lesión, completan la nómina de azulgranas que no estarán ante los manchegos.

Los problemas para Sabas llegarán en la zaga tras la expulsión de Aitor en Mallorca y su puesto lo ocupará Pardo como pareja de Djaló. Precisamente a esos problemas del centro de la defensa y al hecho de no poder contar con una pareja fija se refería esta mañana el entrenador azulgrana. “No hay una pareja de centrales que me gustaría tener. Me gustaría tener a todos los futbolistas ya que eso sube el nivel competitivo de la plantilla. No hemos podido dar continuidad hasta ahora por lesiones y sanciones, pero son circunstancias que pasan y tenemos que pensar solo en los que están”.

También se ha referido al rival en su comparecencia de hoy señalando que “el Albacete, como todos los equipos que te encuentras en la categoría, tiene argumentos suficientes para ganarte. A mi lo que me preocupa es mi equipo, que ofrezca un nivel muy alto y que no cometamos los errores del pasado. Que sí te ganan los rivales sea porque tienen argumentos para hacerlo y no porque nosotros concedamos ocasiones”.

Sobre el resto del equipo todo apunta a que Sabas dará continuidad al once tipo que viene alineando en los últimos partidos. Tienza es la principal alta dentro de la convocatoria, aunque su falta de partidos hace prever que no tendrá hueco aún en la alineación.