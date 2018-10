Mikel Landa hace borrón y cuenta nueva y piensa ya en 2019

Movistar Team ha vuelto a realizar su concentración de final de temporada en Gorraiz (Navarra). Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Mikel Landa y Eusebio Unzue han hecho su valoración marcada por el sensacional papel del murciano y los resultados menos destacados del colombiano y el alavés.

"No ha sido un buen año por las caidas. Cuando me estaba recuperando de la del Tour, me fui al suelo en la Klasika de San Sebastián. Forcé para estar en la Vuelta y luego en el Mundial pero resultó imposible. Por lo menos he terminado la temporada encima de la bicicleta. Me siento bien de mis lesiones pero tengo ganas de demostrar cosas el próximo año", dijo el zuiano.

De cara a 2019, Landa se plantea seriamente disputar el Giro. Le podría acompañar un Valverde cuyas prioridades estarán en las Clásicas. Lo lógico es que el de Murgia y Nairo Quintana coincidan en el Tour. La Vuelta quedará marcada por la dinámica de la temporada. Inicialmente podría especularse con la presencia de Quintana y el Bala pero todavía es muy pronto. Todos los ciclistas están ya de vacaciones tras una larga temporada con suertes desiguales.