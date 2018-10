Mejor cada día: El Córdoba mereció ganar en Gijón (0-0)Mejor cada día: El Córdoba mereció ganar en Gijón (0-0)

Definitivamente, el Córdoba está en el camino de su recuperación definitiva. Ya no es casualidad que se lleven tres partidos consecutivos jugando bien, con evidentes mejoras en defensa, en actitud y en idea futbolística. En Gijón se confirmó la tendencia al alza y si no se ganó fue porque los de arriba no estuvieron acertados, porque el equipo lo hizo todo o casi todo bien.

El Córdoba de Sandoval ya camina firme y en poco tiempo saldrá de la zona complicada de la tabla. Seguro. Algo ha cambiado en el vestuario y ojalá sea para el resto de la temporada. La actitud es otra y las ideas, también.

En El Molinón se pudo ganar. Se debió ganar. El punto no sabe mal, pero quedó la sensación que pudieron ser tres. Los blanquiverdes fueron superiores al Sporting desde el primer minuto y solo les falló la finalización. Si están mínimamente acertados, el resultado habría sido otro bien distinto. Al final, la afición asturiana despidió a su equipo con una pañolada. Significativo.

Desde el principio hubo seriedad defensiva (el Sporting solo tuvo una ocasión clara en todo el partido, con un disparo lejano que se estrelló en el larguero) y una superioridad física y futbolístiva abrumadora. Galán y Fernández fueron dos aviones por las bandas. Vallejo fue un muro para el rival y se hinchó de recuperar balones. Aguado dio una lección de cómo jugar al fútbol. Romero fue incisivo igual que De las Cuevas. Javi Lara ha vuelto, para quedarse. Aythami volvió a recordar lo buen central que es, haciendo una gran pareja con Luis Muñoz (gran fichaje). Carlos Abad sacó el peligro que le llegó y Piovaccari luchó mientras tuvo fuerzas, aunque no fue su mejor tarde.

En definitiva, que éste es el camino a seguir aunque hay que corregir cosas. Arriba hay que finalizar las jugadas con más precisión, pero del choque de Gijón hay pocos defectos que destacar y sí muchas virtudes. Margen de maniobra hay. Ahora solo queda que no se pierda esta personalidad que el equipo ya empieza a tener.