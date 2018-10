Santiago Segura: "Hice el amor con los Chunguitos"

Santiago Segura,actor, director, guionista y productor, y el humorista y presentador, Arturo Valls, fueron los encargados de clausurar las charlas del sábado del Congreso del Bienestar y la Música en el Teatro del Mar, en un encuentro titulado 'Risas Musicales', conducido por Luis Alegre. Un diálogo cargado de humor, anécdotas y guiños nostálgicos con en el que ambos desvelaron sus gustos musicales, como la pasión por Frank Sinatra de Santiago Segura o el descubrimiento de Rosalía, que ha incorporado la electrónica al flamenco. Segura y Valls han hablado de las canciones pegadizas que les ha acompañado desde la infancia, como la de los anuncios de turrones o las del Duo Dinámico o Indios Tabajara. Arturo Valls contó que se metió tanto en el papel de Shakira que "casi me cuesta la separación". Reconoció irónicamente que si una canción le cambió la vida fue la de 'La Loba' después de interpretarla en el programa Tu Cara Me Suena, donde quedó tercero. Santiago Segura quedó segundo e hizo varias interpretaciones, entre ellas, a Rafaela Carra, que quedó fascinada con su interpretación hasta el punto de proponerle "hacer una gira juntos". Segura habló de la saga Torrente y de cómo creó la canción "Apatrullando la ciudad", que compuso para el Fary. "Ha sido la primera vez que he compuesto una canción", dijo el creador de Torrente. También desveló cómo el Fary tras comprobar que la canción que habían creado para su personaje Kiko Veneno y Raimundo Amador "se metía con Torrente" no quiso cantarla porque "Torrente era fan del Fary".

Ambos han lamentado que la música haya perdido calidad con Reggaeton y por eso Arturo Valls trata de educar musicalmente a su hijo de nueve años. "Me parece lamentable que los niños vayan cantando las letras de esas canciones", ha dicho el humorista. Santiago Segura es partidario de dejar libre a las nuevas generaciones. Afirma que les pone a sus hijas cine mudo pero que "durante diez minutos y después cogen la tablet".

Al preguntarle Luis Alegre por las canciones que han marcado su vida, Santiago Segura ha desvelado que él hizo el amor con los Chunguitos y Artuto Valls con 'Let`s Get It On' de Marvin Gaye.