"Cuando voy a Aluche mis vecinas me besan con cariño"

Historias que han enganchado a millones de lectores y que han sido traducidas a diez idiomas. Esto son cifras difíciles de conseguir, no hay triunfo sin esfuerzo, y Megan Maxwell, el pseudónimo que utiliza Mari Carmen Rodriguez del Álamo, es un ejemplo.

Mari Carmen es una vecina de Aluche, barrio donde ha vivido más de 20 años, de 53 años que se ha convertido en un fenómeno superventas y sus cifras pueden causar la envidia de un escritor de supuesto pedigrí.

En menos de 10 años ha publicado nada menos que 38 libros, según Espasa, su editorial, ha vendido 2 millones de libros en los últimos seis años, algunos en Rusia, Estados Unidos o Brasil. La autora más vendida del país

“Mi vida personal es la de cualquiera, ahora es cierto que cada vez me conocen más y me piden fotos, a veces en un supermercado al lado de los pollos”

Megan Maxwell durante su entrevista en A vivir Madrid / Jesús Blanquiño

Megan cuenta con un verdadero ejército de ‘Guerreros y Guerreras Maxwell” que están esperando a que el 13 de noviembre vea la luz su nueva novela, ‘Yo soy Eric Zimmerman (Vol II)’. “Todos están deseosos por meterle mano”.

Una historia muy vinculada a Madrid, trabajaba como secretaria en una asesoría jurídica y, por una enfermedad de su hijo pequeño tuvo que dejar de trabajar. “Es cierto que en ese tiempo libre a mí me gustaba escribir y escribía. Yo envié el texto a todas las editoriales me lo rechazaban y así pasaron 12 años hasta que un día hice un curso de novela romántica online y resulta que el profesor era un editor que no conocía y fue quien me dijo que quería publicar mi primera novela”. Su historia comienza en Alemania, su madre fue migrante allí, conoció a su padre, americano y luego vinieron a vivir al barrio de Aluche.