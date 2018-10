"César parecía una persona normal"

Felicidad Noval, vinculada al restaurante Con Dos Fogones, cuya especialidad es el cachopo conoció a César Román, empresario de supuesto éxito desaparecido desde el mes de julio, en la sección de gastronomía de a de A vivir Madrid.

En "El duelo gastronómico" se enfrentaban dos locales madrileños que defendían sus productos. Ese día Felicidad vino junto con su hermano David Noval. Hubo sintonía y risas entre ambos locales. Al término del programa, el día 3 de marzo los dos empresarios hosteleros y Felicidad Noval se fueron a comer a un bar de la Calle San Bernardo, allí decidieron hacer negocios juntos. Román se quedaría con un negocio del que era socio David Noval, hermano de Felicidad y les dio un cheque que no tenía fondos.

"Parecía una persona normal, cuando le conocí parecía simpático" resalta Felicidad" somos trabajadores y no estamos acostumbrados a tratar con gente tan retorcida" Añade en conversación telefónica "Él se enteró de que teníamos uno de los restaurantes en traspaso y mostró interés en comprarlo". Pagó con cheque sin fondos.

"A mi hermano le causó muchos problemas, tuvo que pagar el alquiler ese mes al no producirse el traspaso" El pago, según cuenta la hermana del empresario afectado, se efectuaría en 4 veces y no llegó nunca" Felicidad Noval no cree en la posibilidad de que esté muerto tal y como se ha especulado en las últimas horas" La desaparición de César Román fue denunciada el pasado 30 de julio por su familia, dejando atrás un reguero de deudas.