Las familias monoparentales reclaman una ley propia

Las familias monoparentales reclaman una legislación que las defina y las ampare como ocurre con las familias numerosas. Es por esto por lo que la FAMS (Federación de Asociaciones de Madres Solteras) ha organizado este fin de semana el I Congreso Internacional de Familias Monoparentales en el Palacio de Cibeles, al que han acudido decenas de mujeres representantes de asociaciones y federaciones de todo el país.

Dos jornadas de charlas y debates que han creado un espacio de reflexión y propuesta para continuar con la lucha de un colectivo que no deja de aumentar en la Comunidad de Madrid. Según los últimos datos del INE el 26,37% de los niños y niñas nacidos en la comunidad son hijos de madres solas. Estos núcleos familiares representan el 16,9% del total de las familias madrileñas, en total 290.000 hogares.

Por esta razón las familias monoparentales exigen una ley que las reconozca y las ampare. Con una nueva legislación se acabaría con las diferencias existentes entre comunidades autónomas en cuanto a recursos y servicios específicos, se eliminarían las que hay según su vía de acceso a la monoparentalidad y se podría empezar a trabajar en fórmulas que aumenten la empleabilidad, establezcan ayudas, becas y descuentos (como ocurre con otras categorías familiares, como la numerosa) o aumenten los permisos de maternidad. Son algunos de los motivos que la FAMS han detallado para justificar su reclamo.

Susana García Gutiérrez, es madre soltera y fundadora del centro FAMES (Centro de Formación para la Familia y la Escuela). Tiene un hijo de 20 años. "Mi ayuda he sido yo y mi familia. Cuando eres madre soltera a veces una tarea sencilla puede convertirse en un mundo. Suma las 24 horas de maternidad más las 24 de ser autónomo y te puedes hacer una idea. Yo tuve que tener una niñera de guardia. Luego cuando me hice emprendedora ni te cuento...", ríe García.

"Necesitamos una ley específica porque hasta que no defines algo, un objetivo de forma clara y concisa es muy difícil conseguirlo. Lo más importante es definir qué es una familia monoparental, las diferencias que hay dentro... La ley es el principio, no lo único. Pero si no empezamos por el principio es imposible seguir los pasos".

Rosa Maestro también es madre soltera por elección. Tiene una hija de 15 años y otra de 10. Su experiencia es positiva, pero denuncia las carencias sociales respecto a las familias monoparentales. "Nosotras estamos totalmente discriminadas e invisibilizadas. Te das cuenta de que tus únicos apoyos están en tu entorno, en tu familia, o en las asociaciones. Entre madres solteras nos ayudamos mucho. Esto siempre te pasa factura. Tienes que elegir entre maternidad o profesión. No te pueden decir "no", pero te castigan. No te llaman a reuniones, a eventos, te dan los peores trabajos. Te van dejando a un lado", cuenta Maestro.

"Es impresionante que una familia numerosa que esté ganando 150.000 euros al año tenga un descuento en el bono social y las monoparentales no. Creo que debería haber una buena ley de familia y contemplar por patrimonio", afirma Maestro.

Durante todas las jornadas, a la que acudieron mayoritariamente mujeres, las ponentes y asistentes pudieron dejar a sus hijos en una sala con talleres paralelos infantiles para facilitar a las familias el disfrute del acto.