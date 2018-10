El Jumilla no teme al Melilla

A su ritmo, el joven Jumilla sigue creciendo y sumando puntos en el Grupo IV de Segunda B. La escuadra de Leonel Pontes acumula cuatro jornadas sin perder, aunque el empate en el campo del colista dejó una sensación amarga al técnico portugués. Una buena oportunidad para acercarse a la parte alta, y contentar al preparador, sería ganando al líder este domingo (12:00 horas) en el Uva Monastrell, mejorado tras descansar hace quince días con el exilio en Ceutí.

El Melilla no es el mejor equipo del Grupo IV por casualidad. Juega bien y tiene pegada (marcó 7 goles entre las tres últimas jornadas) y en su última salida venció en el Cartagonova. No contará con Menudo, que se lesionó en el empate frente al UCAM, pero sí con Yacine, que atraviesa un gran estado de forma. Enfrente, un Jumilla cuyo nivel sigue creciendo. Pontes sólo tiene las bajas de Manu Miquel y Sylvain, aunque Ángel Robles tiene difícil colarse en el once tras los buenos partidos de Koyo y Leak. En el centro del campo, que es donde más está cambiando Pontes, las alternativas son muchas y sólo Manolo parece indiscutible.

