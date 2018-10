El UCAM apunta al Sevilla At. y al líder

Con lo justo, y no es noticia, el UCAM Murcia afronta un nuevo partido de Liga. La enfermería de Munitis vuelve a engordar con las bajas de Kilian Grant, Luis Fernández y Julen Colinas, pero eso no amedrenta a un conjunto universitario que se motiva con el paso de las jornadas. Su último empate en Melilla dejó grandes sensaciones y el liderato sigue estando al alcance. La cuenta es sencilla: debe batir este domingo (12:00 horas) al Sevilla Atlético en La Condomina y que los norteafricanos no ganen en su visita al Jumilla.

Munitis apenas tiene variantes en ataque, pero Manu Onwu lleva dos semanas seguidas viendo puerta y Collantes e Isi Ros atraviesan un buen momento. Faltaría alguien para acompañarles y tanto Ismael como el recuperado Titi tienen opciones de salir de inicio. El filial andaluz cayó ante el Cartagena el pasado domingo y pierde a Javi Pérez, lesionado, aunque entran en la lista de Luci Martín Curro y Chris Ramos. El Sevilla Atlético sólo ha ganado un partido de los últimos seis choques.

