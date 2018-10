El Real Murcia mide su concentración

Hay partido. Y eso alivia a Manolo Herrero. La historia se repite. Otra semana más sin cobrar las nóminas jugadores y empleados. Otra semana en la que el fútbol servirá de vía de escape. Este domingo (12:00 horas) toca visita a la Balona. En La Línea, junto al Peñón de Gibraltar, tratarán los granas de continuar invictos y de meter presión para acercarse al liderato si UCAM o Melilla pinchan en partidos que se jugarán de forma simultánea.

Migue Leal será el gran protagonista del choque. El lateral diestro debuta sin paños calientes. No disputó un sólo encuentro de pretemporada por culpa de una lesión y ahora, gracias a la sanción de José Ruiz, entra directamente en el once inicial en la jornada décima del campeonato. Herrero le ve preparado, y eso es suficiente. Dani Pérez, que era la otra alternativa, ni siquiera está convocado. La citación es casi la misma que el pasado fin de semana y no se esperan más cambios en el once. Nahuel parece haberle ganado la partida a Forniés en las últimas semanas para el lateral debido a sus mayores prestaciones defensivas. La Balompédica Linense está invicto como local, pero su rendimiento no es bueno. Sólo ganó junto en casa al colista Atlético Malagueño y rascaron empates el Jumilla, el Sevilla Atlético y el Villanovense.

