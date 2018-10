El UCAM Murcia CB no levanta cabeza en la Liga (79-84)

El UCAM Murcia CB cosechó su tercera derrota en la Liga Endesa, segunda en casa, ante un Baxi Manresa que supo leer mejor el partido en las fases en las que decantó. En esta ocasión, el banquillo visitante fue más efectivo, pero sobre todo lo que marcó las diferencias entre unos y otros fueron los tramos en los que Renfroe estuvo en la pista y no tuvo a Kloof encima para defenderle. Sus 28 puntos dejaron estériles los 32 de Doyle, pero el base norteamericano donde marcó la diferencia fue en la dirección. Alex Renfroe superó ampliamente a Booker, que nunca pudo sujetarle ni impedir que repartiera juego a palcer. El UCAM Murcia CB defendió mal y permitió demasiados tiros liberados a su oponente (79-84).

El primer cuarto fue claramente favorable a los intereses locales. Al Baxi Manresa no le entraron los primeros lanzamientos de tres puntos, liberados porque los jugadores murcianos llegaban tarde, mientras que los de Juárez sí acertaron. Tumba bajo los tableros y el acierto en el tiro exterior permitieron al UCAM Murcia marcharse en el marcador por 10 puntos. Los visitantes no se emplearon en defensa y sus tiros, aunque fueran libres de marca, no entraban. El UCAM Murcia se fue 19-9, pero la gestión de los últimos minutos fue deficiente. Booker cometió varios errores, se perdieron algunas posesiones de forma absurda y el parcial en los últimos 120 segundos fue de 3-8. Y eso no fue lo peor...

Y el segundo cuarto tuvo un inicio para olvidar. Fue tan catastrófico que el técnico local tuvo que pedir un tiempo muerto cuando se habían disputado solo 2:19 tras encajar un parcial de 0-10. Sin defensa y sin dirección en el equipo local, los catalanes subieron un punto más la intensidad de su defensa y acertaron en ataque. Seguían lanzando sin un rival encima, pero esta vez sí los lanzamientos sí que entraron (22-27). Reaccionó el cuadro murciano con la dirección de Kloof y empató el partido. Un triple de Soko sirvió para mantenerse en el resultado (33-34) a tres minutos para el descanso, pero el Baxi empezó a mover el balón con rapidez e inteligencia, mientras que los jugadores locales llegaban tarde a casi todas las ayudas. Esto permitió a los hombres de Peñarroya lanzar con mucha comodidad a canasta y anotar. Pérdidas, mala defensa y decisiones erróneas en ataque y parcial de 1-8 para los catalanes (34-42). Los problemas locales fueron su defensa, las pérdidas (10), la concesión de rebotes en su canasta (8) y un pobre 7 de 20 en tiros de dos puntos. Buena parte del público silbó la actuación local.

Tras el descanso el UCAM Murcia CB recuperó su esencia en defensa, mientras que Milton Doyle destrozaba el aro visitante. Tres triples consecutivos del escolta norteamericano y tres tiros libres convertidos tras ser objeto de falta personal, permitieron a los locales darle la vuelta al marcador (46-42) en solo dos minutos. Peñarroya pidió tiempo, cambió el marcaje sobre Doyle, puso a Álvaro Muñoz, y la jugada le salió bien porque frenó al 'killer' local. El Baxi anotó tres triples y se puso por delante 48-53, pero en el UCAM Murcia comenzaron a entrar en juego otros hombres que estaban desaparecidos. Un triple de Rudez puso la igualdad nuevamente (53-53), pero el entrenador visitante volvió a meter en la pista a Renfroe (22 puntos), que le volvió a ganar la partida a Booker, que nunca pudo defenderle, y el partido se puso una vez más de cara para los manresanos (56-61).

Los jugadores del Baxi Manresa entraron mejor al último cuarto. Su intensidad fue superior a la de los locales. Con su segunda línea en la pista, el equipo visitante fue incrementando su renta hasta obligar a Juárez a pedir un tiempo muerto con el 59-69 a 7:16 para el final. La renta máxima fue de 59-71 a 6:58. Peñarroya metió en la pista a Renfroe y esta vez reaccionó rápido Juárez para situar a Kloof como su sombra. El partido volvió a igualarse en la dirección y Doyle le dio esperanza al UCAM Murcia con sus puntos (72-76 a 3:20 para el final). Pero el mismo Doyle erró un triple, Oleson otro, mientras que Lalanne y Renfroe aseguraron sus tiros libres (74-80 a 0:36) y encuentro se quedó bastante decantado. Los visitantes anotaron sus tiros libres y ganaron 79-84.

UCAM Murcia CB: Kloof (4), Doyle (32, 6 triples), Rojas (3), Soko (12, 2 triples) y Tumba (6)-quinteto inicial-, Rudez (9, 3 triples), Delía, Booker (6), Oleson (5, 1 triple), Urtasun, Cate (2) y Durán.

Baxi Manresa: Renfroe (28, 5 triples), Toolson (6), Pere Tomás (5, 1 triple), Vene (3, 1 triple) y Lalanne (7, 1 triple) -quinteto inicial-, Álvaro Muñoz (12, 2 triples), Lundberg (6, 1 triple), Sakho (10), Dragovic, Gintvainis (7, 1 triple) y Guillem.

Parciales: 22-17; 12-25 (34-42); 22-19 (56-61); 23-23 (79-84).

Noticias relacionadas Baloncesto Estadísticas