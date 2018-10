Una jueza de Sevilla vuelve a dar la razón a una consumidora frente a los bancos sin esperar al Supremo

La jueza de instancia 3 de Sevilla, Celia Belhadj Ben, no ha esperado a la reunión del pleno del Tribunal Supremo del 5 de noviembre y ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por una consumidora sevillana que solicitó la nulidad de la cláusula de gastos hipotecarios y la devolución por el banco de todo lo abonado en notaría, registro y el impuesto de actos jurídicos documentados.

La sentencia es de septiembre, antes de la polémica generada en el Supremo tras fallar a favor de los clientes y la convocatoria de un pleno para estudiar si mantiene el cambio de criterio o da la razón a los bancos. La demandante pidió una aclaración y la magistrada ha vuelto a darle la razón.

El abogado de la demandante, Carlos Fidalgo, entiende que no hay marcha atrás y que el impuesto lo tiene que pagar el banco porque "ya se sabe que hay no una sino tres sentencias firmes e irrevocables que dicen que el impuesto debe abonarlo el banco y no el cliente como era hasta ahora el criterio que imponían las entidades financieras ante la escuridad de la ley".

Este abogado defiende que incluso si la sala Tercera del Supremo fallase a favor de los bancos, la vía de las acciones de consumo seguiría abierta para intentar recuperar el impuesto.

En diciembre de 2015 el Tribunal Supremo dictó una sentencia que abrió la posibilidad de demandar a los bancos para recuperar el importe abonado por los ciudadanos cuando formalizar sus hipotecas. Desde entonces se han dictado sentencias dispares sobre todo respecto a la posibilidad de recuperar todo el dinero abonado por el impuesto sobre actos jurídicos documentados.