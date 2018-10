Pero no hay crisis

Atendiendo al criterio del entrenador, el Valencia -11 puntos en 10 jornadas- no está en crisis. No lo está, según Marcelino, porque no pierde de forma continuada. Y es verdad que no lo hace. Pero también lo es que solo ha ganado una vez desde que comenzó la temporada. Y eso, para los que sentimos y hemos mamado el murciélago desde la cuna, es impropio de la grandeza y la exigencia de una entidad que parte cada temporada con la obligación de estar, como mínimo, entre los cinco primeros.

Esa zona seguirá alejándose con seguridad esta jornada, que supondrá una nueva oportunidad desaprovechada para una plantilla con un coste de 158 millones de euros que no está desde agosto a la altura de las expectativas generadas. Fundamentalmente, en ataque. El equipo sigue generando muy poco. De hecho, es el Valencia que menos goles genera en toda la historia de la Liga. Tan solo en la temporada 1969/70 había marcado tan poco goles como en la actual, siete.

Mientras, Marcelino sigue aferrándose a estadísticas que solo él maneja y negando la evidencia en sala de prensa con excusas de mal pagador. El equipo tiene más de un problema. Y ese problema no es precisamente la mala suerte, ni aferrarse al cabezazo al palo de Rodrigo. El primer paso para solventar una dificultad es reconocer que uno la tiene. Y Marcelino lo ve todo de color de rosa. Pues nada, a ver cuántos partidos más empata el Valencia. Crisis no habrá, eso sí.