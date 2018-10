Pablo Híjar se come el ICA /

Los recibos dei ICA, del Impuesto de Contaminación de las Aguas, están llegando durante estas semanas a los hogares zaragozanos, con una fuerte oposición encabezada por la Red de Agua Pública de Aragón, entre otras asociaciones, y que secunda Zaragoza en Común y Podemos e Izquierda Unida. Con la llegada del nuevo pago, de nuevo, las familias dudan sobre qué hacer con él, si pagar y/o recurrir. El anterior no lo pagaron más de 100.000 zaragozanos. Quien de nuevo no lo va a pagar va a ser el concejal de Vivienda y Deporte, Pablo Híjar. Si el año pasado rompió el recibo, este año se lo come "sin patatas" porque "no tengo, pero sí que he traído menaje". Así lo ha publicado en un un vídeo que ha difundido en sus redes sociales.

Ahora, se reactiva la protesta contra este impuesto autonómico y la RAPA ha organizado una manifestación para el próximo 10 de noviembre. Mientras tanto, en las Cortes de Aragón se está desarrollando una Comisión que analiza los cambios que hay que hacer en el ICA.

Este impuesto es uno de los asuntos que está sobre la mesa en las relaciones entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza y que se tiene que tratar en la reunión bilateral que ambas instituciones siguen teniendo pendiente. Además, el alcalde de Zaragoza anunció esta semana que lo va a llevar a los tribunales europeos el Impuesto de Contaminación de las Aguas. Días antes, el Tribunal Constitucional señaló que el ICA se ajusta a ley.