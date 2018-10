El Barraco homenajea a Carlos Sastre, en el 10º aniversario de su victoria en el Tour

Carlos Sastre recibió el homenaje de sus paisanos de El Barraco, al cumplirse, en este 2018, diez años de su victoria en el Tour de Francia.

En un emotivo día, el ciclista abulense estuvo acompañado por otros ilustres ganadores de la ronda gala e historia viva del ciclismo español, como Miguel Induráin, Perico Delgado y Federico Martín Bahamontes.

Placa en recuerdo del 10º aniversario de la victoria de Carlos Sastre en el Tour de Francia / Cadena SER Ávila

La Banda Municipal de Música de El Barraco, acompañó a Carlos Sastre hasta la Ciudad Deportiva que lleva su nombre, en donde se descubrió una placa en la que se recuerda el 10º aniversario de su victoria en el Tour de Francia.

Después en el pabellón cubierto, se llevó a cabo un acto, en donde los cuatro ganadores del Tour de Francia, hablaron de aquel triunfo de Carlos Sastre en 2008 y recordaron algunas de sus vivencias en el pelotón.

Entre los asistentes, varios ex corredores abulenses como David Navas, Pablo Lastras, 'Curro' García o Jesús Rodríguez o algunos profesionales actuales como Diego Rubio o Nacho Pérez Martín. También el seleccionador nacional Javier Mínguez y el ex director de Carlos Sastre, en el conjunto ONCE, Manolo Sáiz.