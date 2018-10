Los taxistas de Alicante ya han solicitado a Transportes un calendario para regular el servicio de los VTC

Los taxistas de Alicante aplauden y muestran su satisfacción por la aprobación el pasado jueves, de la convalidación del Real Decreto Ley por el que se regulará por parte de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos el servicio de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC).

Eso sí, se ha tramitado como proyecto de ley, por lo que los distintos partidos políticos podrán presentar enmiendas y posibles modificaciones al mismo.

Desde el mismo momento de su entrada en vigor, las administraciones regionales y locales ya podrán regular las condiciones del servicio de los VTC al igual que hacen con el sector del taxi, como por ejemplo la precontratación, los horarios, la solicitud de servicios e incluso el precio.

Aunque no será hasta dentro de cuatro años, cuando puedan limitar el número de licencias urbanas de estos vehículos. Fomento, a modo de indemnización, permitirá que estas licencias VTCs sigan operando en el ámbito urbano durante este tiempo.

Nacho Picó, presidente de Radio Tele Taxi Alicante, se congratula por lo que ocurrió este pasado jueves en el Congreso de los Diputados, y asegura que la regulación no obstaculizará en en ningún caso el carácter indemnizatorio.

Sobre que el Decreto se haya tramitado como proyecto de ley, Picó recuerda que las enmiendas que puedan presentar tanto Partido Popular como Ciudadanos en beneficio de las VTC no cuentan con la mayoría en el Congreso.

Además, declara que este decreto les permitirá tener la herramienta que venían exigiendo a la administración para poder equilibrar la proporción establecida en la ley, de una VTC por cada 30 taxis, una ratio que no se cumple en la actualidad.

El presidente de Radio Tele Taxi Alicante afirma que antes de que se celebrara la votación del Real Decreto, ya se pusieron en contacto con la Dirección General de Transportes para que convoque un Consejo del Taxi en el que se establezca el calendario de regulación del servicio de los vehículos de alquiler con conductor.

Respecto a la convivencia con la plataforma Cabify, que se instaló en Alicante hace cinco meses, Picó comenta que no "es agradable" mientras no se regule pero afirma que no ha habido ningún tipo de conflicto ni incidente por parte de ningún taxista en la ciudad.

Aumento de la oferta nocturna

Siguiendo con el servicio de taxis en Alicante, algunos usuarios han mostrado su malestar por la falta de coches en la estación de RENFE tras la llegada de los últimos trenes por la noche.

Nacho Picó, reconoce que "excepcionalmente hay momentos en el que la demanda aumenta considerablemente y la oferta no está tan equilibrada pero no es lo habitual" afirma y añade que han acordado con la Conselleria que para los meses de noviembre y diciembre aumenten la oferta durante esas horas para suavizar ese desequilibrio.