"Vivimos en un mojigatriarcado"

"Hacer de tu vida música o que la música sea tu vida" ha sido el primer dilema plateado por el artista Pablo Sycet a los músicos Silvia Superstar, musa del punk español y cantante de Killer Barbies, y Sabino Méndez, escritor, guitarrista y miembro de Loquillo quienes ha coincidido en que realmente sintieron la pasión por crear canciones desde muy pronto. En el caso de Silvia Superstar ella si tuvo música en su entorno familiar, y lo que en cierto modo, le interesaba era crearla. Para Sabino Méndez la historia cambia. El viene de una familia de mecánicos que nada tiene que ver con la música, razón por la que muy pronto salió de casa y empezó a tomar contacto con la calle y con los sonidos callejeros y agradece haber tenido 20 años cuando sucedió el gran tsunami de libertad en la siempre recordada "movida madrileña".

Sobre la imagen en relación a la música ambos coinciden en que es muy importante y subrayan que a veces hubo situaciones difíciles con las discográficas a este respecto. Del mismo modo, las nuevas tecnologías, las redes sociales e Internet en general, ayudan y mucho. Con todo Pablo Sycet considera que habría que legislar y regular mejor este mundo porque hay otros que se benefician si haber puesto nada. En este sentido, comenta Sycet la publicidad antes de poder oír una canción subida a la web aún cuando su autor no lo permita. Seguidamente, han dado un repaso breve, pero interesante sobre los sonidos de aquella innolvidable época de los 80 y los 90. Han recordado a grupos potentes como Nirvana, sin olvidar la autenticidad de los cantautores. En cierto modo, tanto Silvia Superstar como Sabino Méndez, sienten el gusto por todo tipo de música aunque cada uno tienen sus propias preferencias. Para Silvia "cualquier canción que me haga reir y con Los Ramones me río siempre".

Hay habido muchos momentos, pero sin duda uno de los planteados ha sido el auge de la movida catalana o barcelonesa, y la madrileña. Cuando aún estaba Franco Cataluña, en concreto Barcelona era según Sycet el ombligo del mundo, tal vez porque "había menos grises". Pero esto fue así sólo hasta la llegada de Tierno Galván a la alcaldía de Madrid que permitió más libertad y llegó así la gran movida madrileña. Recuerda Sabino Méndez una explosión de libertad donde todo tenia sitio, recuerda con añoranza y satisfacción por haberla vivida con 20 años.

En la conversación también se han colado algunos episodios polémicos como la excesiva corrección ante letras de canciones que en el contexto actual podrían generar rechazo, como 'La mataré', de Loquillo. "Para escribir una canción como esa hoy en día hay que tener cojones", ha dicho Sabino Méndez para quien vivimos un "mojigatriarcado" en el que todo se analiza desde la banalidad y sin conocimiento. "Hay que aguantar a muchos torquemadas tecnológicos". También se ha referido al cantante Valtonyc, condenado por las letras de sus canciones y que actualmente está fuera de España. Para Méndez sus composiciones son "puro postureo" pero eso no significa que merezca ir a la cárcel. Y en este contexto de época "mojigata", se muestra interesado en saber cómo terminará: "si con una nueva contestación en la calle como el punk o con canciones melosas y azucaradas en Operación Triunfo".