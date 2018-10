Detenido un hombre en Jaén por agredir a su pareja delante de su hija de 8 años

La Policía Local de Jaén ha detenido a un hombre en la capital que había agredido a su pareja en presencia de su hija, una menor de 8 años. Según el Twitter de la Policía Local, tras la agresión la mujer se encuentra bien.

Sobre el caso se han abierto las diligencias correspondientes ante este tipo de violencia en una información que ha avanzado la Policía Local de Jaén en sus redes sociales y de la que, de momento, se desconocen más detalles.

Además, la Policía Local ha aprovechado para señalar en su perfil que ante estos hechos no vale el silencio. "Ante estos hechos, no te calles, tolerancia cero. Si te quiere no te pega". Por último, se recuerdan los números de teléfono 016 y 092 para denunciar cualquier tipo de violencia. El primero incluso no deja rastro en la factura y está atendido por profesionales expertos en la lucha contra la violencia de género.