Se retoma el caso Over con la declaración del ex gerente del PP balear, Antonio López

La Audiencia de Palma retoma este lunes el juicio del caso Over, con la declaración de varios testigos, entre ellos el ex gerente del PP balear Antonio López. La sección segunda del tribunal continúa la vista oral tras una semana de paréntesis. En esta jornada está previsto que declaren nueve testigos y el martes comparecerán otros cuatro, entre ellos la ex consellera de Salud y Consumo, Aina Castillo, y seis más el miércoles.

Hasta que finalice el juicio a mediados de noviembre, está previsto que declaren como testigos medio centenar de personas, varios de ellos antiguos altos cargos y dirigentes del PP balear. Entre los que ya han declarado figura el ex gerente del PP y cuñado de Jaume Matas, Fernando Areal, que admitió que en la sede palmesana del partido se manejaba dinero negro. Las acusaciones piden que el PP sea condenado como responsable civil.

El ex presidente del Govern ha alcanzado un acuerdo de conformidad por el que ha admitido los delitos y se ha conformado con una pena de 2 años y 6 meses de cárcel, sustituible por 18.000 euros de multa y 11 años y 3 meses de inhabilitación. Matas admitió ante el tribunal haber ordenado a sus consellers que le dieran trabajo a la empresa Over Marketing. Se le acusa de prevaricación, malversación y fraude.

Para el ex conseller de Interior, José María Rodríguez, las acusaciones piden 5 años de prisión por malversación. Rodríguez niega haber realizado pagos en negro o haber favorecido a Over.

Para el publicista Daniel Mercado, que admitió ante el tribunal que su empresa cobró parte de la campaña electoral de 2003 en dinero negro, la Fiscalía pide 1 año y 3 meses de prisión y 4 años y 9 meses de inhabilitación, sustituibles por multas que suman 5.400 euros, al aplicar las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas.

Además de Matas y Mercado, también ha admitido las acusaciones y se ha conformado con las penas la exdirectora general de Tecnología Encarnación Padilla, cuñada de Matas, para quien Anticorrupción reclama 7 meses de prisión, sustituibles por multa de 3.360 euros y 11 años de inhabilitación.