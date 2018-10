Pizzas, panocho y solidaridad: los vecinos de Lorca mantienen su protesta en el Ayuntamiento

Sexto día de encierro, y siguen con los ánimos a tope para no abandonar hasta que no se solucionen los problemas que arrastran desde que la tierra tembló en mayo de 2011, y sus vidas cambiaron para siempre. Desde esa fecha, unas 300 familias están amenazadas por la reclamación de la Comunidad autónoma para que devuelvan las ayudas que recibieron si no las justifican.

Continúa la protesta de estos vecinos de Lorca afectados por la gestión de las ayudas públicas tras el terremoto de 2011, que siguen con su encierro en la Sala de Cabildos del Ayuntamiento de Lorca. Son aproximadamente un centenar los encerrados. A lo largo de este fin de semana allí han recibido numerosas muestras de solidaridad de colectivos, empresas y vecinos del municipio.

Entre los apoyos, esta misma mañana del presidente de Somos Región, Alberto Garre, que ha acudido al consistorio lorquino a reunirse con los vecinos y darles todo su apoyo: "Yo, con 66 años, no me conformo", y les ha animado a seguir con la protesta porque "en seis días que lleváis encerrados se ha sabido más de esto que en los 7 años que llevais sufriendo", les ha dicho.

El último apoyo ha sido el de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lorca, que a la una de la tarde ha convocado una protesta en la Plaza de España, frente al consistorio, por la “negligente gestión de las ayudas de los terremotos”.

Reunión con López Miras

La Plataforma de Afectados por la Devolución de estas ayudas públicas aprobadas tras la catástrofe conseguía en la tarde de ayer sábado el compromiso del jefe del ejecutivo regional, Fernando López Miras, de que se reuniría con ellos “lunes o martes” de la semana entrante.

El presidente regional, que se disponía a asistir a un acto cofrade en el Teatro Guerra de la Ciudad del Sol, era interpelado por representantes de esta plataforma, a quienes informaba también de que en ese encuentro acudiría acompañado del director de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, según han explicado fuentes de la plataforma.

Entre sus principales reivindicaciones, llegar a un acuerdo para la puesta en marcha de un grupo de trabajo en el que haya representación de los afectados y en el que se acelere el trámite de justificación administrativa de las ayudas que recibieron, para el cual no ha habido en principio acuerdo tras el primer borrador de protocolo presentado por la plataforma.

Pizza, panocho y churros para animar el fin de semana

Desde supermercados que han “aprovisionado” de diferentes alimentos con los que sobrellevar la espera, a pizzerías que dieron de cenar a los vecinos que han mantenido una presencia constante en el consistorio lorquino, o churrerías que han llevado el desayuno, durante estos días son numerosas las muestras de solidaridad que han recibido.

Plataforma de Afectados por la Devolución de las ayudas

Vecinos de la considerada “zona 0” de los terremotos, el barrio de La Viña, el Grupo Scout Ciudad del Sol, o colectivos como la Asociación de Ghaneses de Lorca, también han pasado por el ayuntamiento para transmitir su apoyo a esta reivindicación.

Tampoco han faltado ratos de esparcimiento, ya que hasta han tenido la oportunidad de disfrutar de un recital de panocho con los populares versos de “Juanillo El del Cabezo” recitados por parte de uno vecinos que participa en el encierro.

Plataforma de Afectados por la Devolución de las ayudas