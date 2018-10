Lo que mal empieza... suele terminar peor. Eso es lo que le pasó al Eibar en Balaídos contra el Celta de Vigo. Comenzó muy mal, poniendo en bandeja el 1-0 a Iago Aspas, y acabó goleado sin paliativos en un claro paso atrás de un equipo que estaba en franca progresión. Partido para reflexionar. Porque sacó a relucir muchos de los defectos que tiene el Eibar, y que si no se esconden hacen de él un conjunto muy vulnerable.

El Eibar estuvo desaparecido en combate desde el primer minuto hasta el final. Lo que no quiere decir que no tuviera actitud y peleara. Pero eso no es suficiente. Si no estás concentrado como debes contra un delantero como Iago Aspas, permites que en dos chispazos te ponga el partido co una cuesta que casi es el muro de un pared. Y así es muy complicado. Después del primer gol de Aspas, que casi no dio tiempo ni a tomar asiento, el equipo armero se fue reponiendo y protagonizó dos llegadas de mucho peligro. Un remate de Enrich que Sergio Alvarez tuvo que emplearse para despejar, y un remate algo forzado de Pablo De Blasis. Fue un espejismo, porque después y llegó otro desastre defensvo.

Normal que Mendilibar etuviera enfadado tras el partido. El Eibar volvió a las andadas y nada pudo enderezar el rumbo. Se pareció poco a lo que quiere Mendilibar, y menos aún a lo que había ido logrando en las últimas semanas. Apenas tuvo capacidad de reacción, y según pasaron los minutos fue cayendo poco a poco hasta acabar recibiendo cuatro goles, una de las mayores goleadas que ha recibido el Eibar en esta última etapa del entrenador de Zaldibar. Habrá que hacer borrón y cuenta nueva. Pensar que un fallolo tiene cualquiera. Y seguir, que esto es muy largo.