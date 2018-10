"Ha habido centros educativos que han respetado la voluntad de los menores y otros que no"

La ley LGTBI que tramita el Gobierno de Cantabria reconocerá por ley el derecho de autodeterminación de género para que las personas, desde su etapa escolar, puedan ser tratadas públicamente de acuerdo con su identidad de género.

“Ha habido centros que han respetado la voluntad de los menores y otros que no. Nos han llegado situaciones de familias que lo están pasando muy mal”, ha subrayado, en declaraciones a la Cadena Ser, la directora general de Política Social, Ana Isabel Méndez. La administración educativa estará obligada y no dependerá de la voluntad del profesional.

La norma contempla, además, regular la atención sanitaria a las personas trans, con especial hincapié en la atención de los menores y a la modificación de la identidad de género en la documentación sanitaria.

“Hemos conocido a adolescentes que por no tener acceso al tratamiento hormonal, siendo menores, no han podido manifestarse durante toda su adolescencia con la identidad sentida. Eso es algo que hay que evitar. Los tratamientos tienen que llegar a los menores en la adolescencia y la pubertad para que no tengan que vivirla bajo una identidad que no es la suya”, asegura.

Así, en el ámbito educativo propone que los planes y contenidos educativos incluyan el objetivo de conseguir que el ámbito escolar sea un espacio de respeto hacia todas las expresiones de género en el que se proteja al alumnado, personal docente y empleados del centro, evitando cualquier forma de discriminación.

Se promueve la educación inclusiva, el respeto a la diversidad y la prevención de acoso homofóbico, bifóbico y transfóbico en los centros educativos, así como un conjunto de actuaciones de especial protección de las y los menores trans, además de la garantía de sus derechos en el ámbito universitario.

En el ámbito sanitario, también la atención sanitaria específica en todo su proceso vital y define las líneas de actuación y los principios que han de guiar la asistencia sanitaria para garantizar a todas las personas el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, sin que pueda producirse discriminación por motivos de identidad de género, expresión u orientación sexual.

De esta manera, se regula la atención sanitaria a las personas trans, con especial hincapié en la atención sanitaria de los menores trans, y a la modificación de la identidad del género en la documentación sanitaria, la atención a las personas intersexuales, así como la formación de los profesionales sanitarios y a la investigación.

La directora general de Política Social del Gobierno de Cantabria asegura que “están a tiempo” de que la norma se apruebe antes de que termine la legislatura.