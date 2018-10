Se encienden las alarmas

Nueva decepción del Betis en la Liga. Los de Setién volvieron a quedarse sin marcar en Getafe en un pobre partido en el que no le exigió nada al portero rival. Otra vez sin crear ocasiones, con un fútbol inocuo, de mentira, que no inquietó a un rival que, en cambio, sí supo resolver el partido en poco más de un minuto, tras marcar Molina al cuarto de hora del segundo tiempo y certificar la victoria a continuación Foulquier tras un mal saque del portero. La alegría de Milán duró poco pero aquello ya es historia y un club en crecimiento como el Betis no puede permitirse el lujo de perder tres partidos seguidos sin que pase nada o sin que se cuestionen cosas.

Algo tiene que cambiar en el Betis. Algo o mucho. Pero como no salga de esta dinámica volverán a aparecer los fantasmas en una entidad que sueña con crecer de tal manera que lo de jugar en Europa se convierta en algo asiduo y no cada cinco o siete años, como venía ocurriendo hasta ahora. En Getafe, Setién apenas introdujo tres cambios en el equipo, repitiendo con ocho de los futbolistas que ganaron en San Siro. Y esto también lo notó el equipo, sin apenas reacción una vez encajó los dos goles.

Cierto es que en la primera parte el Betis sólo sufrió cuando concedió regalos al rival, pero tampoco generó peligro ante David Soria, mientras que el Getafe supo perfectamente a qué jugaba. De hecho, esperó su momento. Y sabía perfectamente que éste iba a llegar en la segunda parte, en la que el Betis acusó muchísimo el haber jugado el jueves por la tarde. Así, un gran pase de Ángel fue rematado certeramente por Jorge Molina, un ex del Betis que no celebró el gol por su vinculación sentimental con el club verdiblanco. Y cuando marcó Foulquier el partido quedaba prácticamente finiquitado. Y es que el Betis -el Betis de Setién - tiene un grave problema de gol. La media goleadora -cinco tantos sólo en diez jornadas de Liga- es indecente para un equipo hecho para disputar tres competiciones y pelear de nuevo por clasificarse para la Europa League.

Hay quienes empiezan a ver ya los fantasmas del descenso. Seguramente no sea para tanto, porque calidad en la plantilla hay de sobra, pero la dinámica perdedora y la carencia de gol tiene que cambiar más pronto que tarde. De lo contrario, el ciclo de Setién en el Betis podría terminar mucho antes de lo que querrían los propios dirigentes, sabedores de que con el cántabro los logros han sido importantes, pero también que hay unas exigencias en el club que han de ser cubiertas. Y Serra Ferrer es perfectamente consciente de ello.

FICHA TÉCNICA:

Getafe CF (2): David Soria, Damián Suárez, Djene, Cabrera, Antunes, Arambarri, Maksimovic, Amath (Cristóforo, minuto 83), Foulquier, Jorge Molina (Robert Ibáñez, minuto 86) y Ángel (Mata, minuto 70).

Real Betis (0): Joel Robles, Barragán, Mandi, Bartra, Sidnei (Tello, minuto 73), Junior, William Carvalho, Lo Celso, Boudebouz (Canales, minuto 61), Sanabria y Loren.

Goles: 1-0, minuto 60: Jorge Molina. 2-0, minuto 61: Foulquier.

Árbitro: Jaime Latre, aragonés. Amarillas para Damián Suárez, Lo Celso y Barragán.