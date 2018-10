El mercado del Cabanyal ya tiene aire acondicionado no tóxico. Así lo ha explicado el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Valencia, Carlos Galiana, quien ha indicado que se ha cambiado el sistema de climatización del mercado para mejorar el funcionamiento del edificio, de forma que se asegura un confort térmico tanto a clientes como trabajadores.

La acción de sustituir los equipos ha constituido "una medida necesaria" porque los que había hasta ahora instalados en el mercado funcionaban mediante un refrigerante denominado R22, un gas fluorado que no se puede recargar ni manipular desde el 1 de enero de 2015 por su condición de contaminante, que destruye la capa de ozono e incrementa el efecto invernadero y el calentamiento global. Por ello, se han cambiado y ha costado 203.287 euros la retirada de estos equipos y en su sustitución por cuatro nuevas unidades compactas más modernas y no tóxicas que disponen de un refrigerante de alta seguridad, no tóxico, no destructor de la capa de ozono y no inflamable.

Paralelamente a estos trabajos, también se han sustituido las actuales escaleras de acceso para el mantenimiento de los equipos de climatización, por unas escaleras y plataformas metálicas que permiten un cómodo y más seguro acceso a los equipos para realizar un adecuado mantenimiento de los mismos.

"Es una enorme satisfacción que un objetivo tan prioritario y necesario como la revitalización y regeneración del Cabanyal-Canyamelar mediante la estrategia de desarrollo urbano y sostenible (EDUSI) se empiece por una actuación de Comercio y, concretamente, por el Mercado del Cabanyal. Es una excelente manera de hacer barrio, al mismo tiempo que promovemos el pequeño comercio y de proximidad", afirma Galiana.