Los bomberos rescatan a un gato atrapado en un sofá tras herir a su dueña

Los bomberos de Zaragoza han rescatado esta tarde a un gato de 10 kilos que había quedado atrapado en un sofá. El gato, que estaba herido, ha atacado a la dueña, que ha tenido que ser atendida por multiples arañazos. Ha ocurrido en una vivienda de la calle Jeronimo Blancas, en el centro de ciudad, pasadas las cinco de la tarde. El gato, se ha roto la cola al quedar encajonado en el sofá y se ha mostrado muy agresivo, lanzando varios zarpaños a su dueña en piernas y brazos.

La mujer ha avisado a los bomberos, que han llamado a varios veterinarios para que acudieran a la casa para sedar al ánimal, pero con algunos no han contactado, y otros veterinarios les han dicho que no se desplazaban hasta el piso. Finalmente, tres bomberos han conseguido sacar al gato y meterlo en un transportín. Fuentes de bomberos han señalado que la ambulancia que han llevado ha atendido a la dueña, por los arañazos sufridos, pero no descartaban que por la profundidad de alguno de ellos tuviera que acudir a urgencias.