El Alba vuelve a ganar y regresa a los puestos de fase de ascenso

El Albacete Balompié ha vendido este domingo al Extremadura en el Francisco de la Hera por un gola dos, en un partido que fue de menos a más en el juego y que pudo llevarse cualquiera de los dos equipos. Con estos tres puntos, el equipo manchego se sitúa sexto en la zona de fase de ascenso.

Aunque los extremeños dominaron el balón durante la mayor parte del encuentro, ambos conjuntos dispusieron de ocasiones claras que podía haber decantado la victoria de un lado o de otro pero los visitantes fueron más efectivos. Los azulgranas aprovecharon el punto extra que da jugar en casa y durante la primera parte del partido controlaron el balón y tuvieron las mejores ocasiones, aunque el primero en golpear fueron los castellanos con el penalti claro cometido por Pardo sobre Febas, que se marchó por velocidad del defensa, se plantó de cara con el portero y fue derribado por detrás por el mismo Pardo cuando se disponía a chutar. El encargado de lanzar la pena máxima fue Eugeni, que engañó a Álvaro Fernández con un disparo raso por el centro en el minuto 22.

No tardó en responder el Extremadura con una oportunidad de Chuli, que no consiguió dirigir bien el esférico y salió por la parte izquierda. En el minuto 33, el centrocampista Fausto Tienza puso las tablas en el electrónico al elevarse sobre la zaga albaceteña en un centro por la derecha de Álex Díez, que remató de cabeza y en el que no pudo hacer nada Nadal. Los visitantes tuvieron la ocasión de volver a ponerse por delante en las botas de Ortuño, en una jugada en la que se marchó con facilidad del guardameta, pero cuyo disparo sacó Djaló en la línea de puerta.

La segunda parte tuvo al principio la misma tónica de la primera, los de Almendralejo manejaron la posesión y las ocasiones con un disparo desde fuera del área de Chuli que se marchó por poco. Sin embargo, Febas, uno de los jugadores destacados del Albacete, se plantó solo frente a Fernández, tras una pared con Ortuño, pero no logró batir al portero. La entrada en el campo de Susaeta por parte del entrenador de los blancos, Ramis, dio más profundidad al equipo y en el minuto 73, después de un centro por la banda derecha, Susaeta la ponía desde la banda contraria al centro del área donde esperaba Ortuño, que tan solo tuvo que empujarla al fondo de las mallas. Los de Juan Sabas no pudieron reponerse del segundo gol, ni con la entrada en el terreno de juego de Kike Márquez y Willy, y a pesar de que le pusieron empeño la defensa visitante impidió cualquier intento de empate.