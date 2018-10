El Supremo vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Los Barrios

La sala de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el secretario de alcaldía del Ayuntamiento de Los Barrios contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la que daba la razón al Ayuntamiento en el asunto del traslado de despacho del secretario de gabinete de Alcaldía a otra planta del edificio municipal.

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, ha mostrado de nuevo su satisfacción por esta sentencia, en la que el Tribunal Supremo es tajante, al afirmar que “no se aprecia el perjuicio invocado tratándose de un mero cambio de despacho, que sólo implica el traslado desde la tercera a la primera planta del mismo edificio, habiéndoseles respetado total y absolutamente sus funciones. No es una decisión "in personam", contra el demandante sino una reubicación de espacios físicos dentro del edificio consistorial que afectó a otras seis personas más, que no consta fueran afines o afiliados al PSOE, lo que desdibuja la razón política o ideológica del cambio de despacho del actor; y que existe una razón objetiva para llevar a cabo dicha reorganización: el nombramiento de un jefe de gabinete como personal eventual de confianza, que es una figura con respaldo legal”.

Esta sentencia del TS tumba la que dictó el juzgado de Algeciras que declaró la existencia de vulneración del art. 14 de la CE en la actuación del Ayuntamiento y condenó a este a reponer al secretario de alcaldía en su despacho en el gabinete de la alcaldía-presidencia con la obligación de indemnizarle con 6.000 euros.