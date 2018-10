'Contra el olvido'

Siempre he creído que todo lo bueno tiene su parte mala, y que de todo lo malo tiene que salir, forzosamente, algo bueno… Habrá quien piense que eso no es más que una frase hecha, una especie de mantra de consuelo para momentos difíciles, pero a mí me vale, y estoy segura de que a mucha gente le vale también.

Volví a comprobarlo este sábado, durante la presentación de mi novela, “Las fronteras de la memoria”, en el casco histórico de Jimena; concretamente, en las dependencias de la Casa de la Memoria La Sauceda… Un lugar humilde, sobrecogedor, reconstruido desde las ruinas de lo que una vez fue, que alberga en su interior un auténtico tesoro: una biblioteca con casi 2.000 volúmenes y un archivo plagado de documentos escritos, audiovisuales y sonoros, con testimonios tremendos sobre el rastro que la Guerra Civil española y los años de represión que la siguieron dejaron en nuestra comarca, el Campo de Gibraltar, y en las poblaciones cercanas.

Lugares como éste son una auténtica joya para historiadores e investigadores, empeñados en que advertirnos de que, aquí, en nuestro país, y en cualquier parte del mundo, conocer la Historia es la única forma de evitar que se repita… Y sin embargo, aquí, como en tantas otras partes, el apoyo institucional resulta insuficiente, y nada sería posible sin el esfuerzo altruista y el compromiso personal de un puñado de entusiastas voluntarios, entregados a la titánica tarea de evitar que el olvido colectivo añada aún más injusticia a la injusticia.

En estos tiempos complacientes, en los que abundan quienes se empeñan en fabricar una versión adulterada del pasado que nos lo haga un poquito menos indigesto, sigue siendo necesaria gente como Andrés Rebolledo, como el periodista Juan León Moriche o como el historiador José Manuel Algarbani… personas comprometidas con su causa, como los voluntarios del Foro por la Memoria y de la Asociación de Familiares del Represaliados del Franquismo en La Sauceda y el Marrufo, que nos recuerden a todos lo que en el fondo ya sabemos: que una sociedad que opta por una especie de Alzheimer colectivo es, en el fondo, una sociedad enferma.