Andalucía Acoge considera "insuficientes" las ayudas que Bruselas destinará a Marruecos

'Andalucía Acoge' considera "insuficiente" y "alejado de sus propuestas" los compromisos adoptados por Bruselas con Marruecos, para frenar los flujos migratorios hacia España. Y es que en estos últimos días, hemos conocido que la Comisión Europea ha acordado un paquete de financiación que permitirá desembolsar 140 millones de euros a corto plazo y abrir una vía de ayudas permanentes en los próximos años.

Tras las reiteradas demandas españolas para prestar apoyo significativo al vecino mediterráneo, la UE espera realizar las primeras entregas de dinero antes de 2019. Esa ayuda se destinará principalmente a la compra de material de control fronterizo.

Y es, esto último, lo que precisamente lo que no comparte 'Andalucía Acoge'. Su presidenta, Elena Tajuelo, ha asegurado que "existe una presión evidente" por parte de España, para que se cursen ayudas ante esta situación pero que las mismas "no se ajustan" a lo que pretendían. "Parece ser que solo será, ayudas de control fronterizo pero lo que estamos pidiendo, ante las muertes que se cobra el mediterraneo, es canalizar y garantizar vias seguras para estas personas". "No sabemos si en esa frontera se priorizarán los derechos gumanos, sentenció Tajuelo.

La presión española ha surtido efecto, aunque las cantidades comprometidas, anunciadas por el Gobierno español y confirmadas por Bruselas, son aún modestas y sensiblemente inferiores a las destinadas a otros países desde los que parten los flujos migratorios hacia las costas mediterráneas de Europa.