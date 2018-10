Emy Luna gana el IX Premio Onuba de Novela con "El Viajante"

Siempre le gustó escribir, Emy Luna disfruta escribiendo, se aprecia su sensibilidad y su cuidado en el uso del lenguaje. en cada uno de sus relatos, muchos de ellos premiados y publicados. Desde hace años colabora en el programa Hoy por Hoy Campo de Gibraltar dentro del espacio "La Firma", y en muchas de las ocasiones en las que hemos tenido oportunidad de habalr siempre estaba presente el anhelo de escribir una novela, su novela

Recientemente y después de casi tres años ha conseguido poner la palabra fin al final de su gran relato. Probaba fortuna presentando su novela a varios premios, uno en Sevilla y el otro en Huelva, desde donde recibía una llamada hace unas semanas informándole de que había sido ganadora del IX Premio Onuba de Novela por "El Viajante" En el jurado participaban Ramón Llanes, manuel Moya, Antonio Candilejo y Carmen Ciria.

Esta mañana Emy llegaba a la radio con su libro bajo el brazo, "lo presentaré el próximo día 30 de noviembre en el Centro Documental José Luis Cano". Nos contaba Emy que ha tenido que estudiar mucho y leer mucho también para poder escribir lo que ella había deseado. Reconoce que le debe mucho al relato corto, "con él he aprendido a escribir". Pero Emy Luna sentía que necesitaba mucho más espacio "para contar lo que yo quería contar, que no me bastaba con 10 folios".

La novela está escrita en primera persona y narra la vida de un viajante de alfombras portugués. Una vida plana, sin sombras ni esquinas. Más que vivir la vida parece parece que el viajante la observa y se desliza sobre ella. hasta que tropieza en una estación de tren con Javier, estudiante en la Universidad de Granada. Este encuentro fortuito marcará su vida para siempre.

A partir de aquel día en la estación de trenes de Canfranc, el portugués solo vivirá para las citas con el joven. Gracias a encuentros en apariencia casuales pero meridianamente planificados, el representante de alfombras descubrirá cosas de su propia vida a través de los ojos de Javier. Le perseguirá hasta la Tánger de los años 70 donde entrarán en contacto con Paul Bowles y otros autores de la generación Beat que aún quedaban en la ciudad "maldita".

Se verán atrapados en un mundo de drogas y ambiciones personales. El influjo del escritor norteamericano, no siempre beneficioso, calará en ambos. El viajante recuperará el pasado, su pasado, bebiendo la vida de su joven amigo. Y no solo recuperará lo que fue sino que construirá su futuro a expensas de Javier.